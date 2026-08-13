Sénégal: Khombole - Alioune Dione inaugure un incubateur de l'économie sociale et solidaire

Khombole — Le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione a inauguré, mercredi à Khombole, un incubateur de l'économie sociale et solidaire destiné à accompagner les initiatives économiques locales des jeunes et des femmes, a constaté l'APS.

Cet incubateur communal de l'économie sociale et solidaire vise à accompagner les initiatives économiques locales, à renforcer les capacités des jeunes et des femmes, à soutenir les organisations de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) et à contribuer à la création d'emplois décents.

"L'infrastructure est mise en place pour renforcer les organisations de l'économie sociale et solidaire et le capital humain, à soutenir les organisations communautaires et les associations", a dit le ministre.

"Nous avons un dispositif qui doit nous permettre de contribuer au développement et à l'amélioration du cadre de vie à travers les actes que nous devons poser pour contribuer au bien commun", a-t-il encore souligné,

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Pour viabiliser l'infrastructure, M. Dione a fait part de sa décision d'accompagner son animation à travers un modèle conçu par son département et en la dotant d'un "petit budget" pour assurer un minimum de fonctionnement nécessaire, afin d'encourager les jeunes à mieux utiliser cet espace.

Pour le ministre, cet incubateur est un moyen pour lutter contre le chômage, la pauvreté et l'émigration irrégulière.

Il a salué l'équipement de l'Infrastructure en ordinateurs, pour faciliter l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de l'incubateur.