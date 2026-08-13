Sénégal: Tivaouane - Un dispositif de 3000 agents pour la couverture sanitaire du Gamou (DRS)

Thiès — Trois mille agents de santé seront mobilisés pour la couverture sanitaire du Gamou de Tivaouane, a annoncé le directeur régional de la Santé de Thiès, Mama Moussa Diaw.

Le directeur régional de la santé (DRS) a renseigné, lors d'une réunion de coordination à la Direction régionale de la santé, qu'au minimum "3000" agents seront mobilisés, afin d'améliorer significativement le dispositif de couverture sanitaire du Gamou de Tivaouane.

Cette rencontre a permis aux acteurs de la santé de prendre en compte de nouveaux éléments, identifiés pour l'édition de cette année, en l'occurrence les nouvelles portes d'entrée de la cité religieuse tidiane et l'augmentation du nombre de fidèles.

"Dans la région de Thiès, il y a des changements, avec de nouvelles routes et autoroutes qui [pourraient] s'ouvrir pendant ce Gamou et nous devons anticiper sur tout cela, avec le dispositif en place, en partageant les messages que nous délivrons à l'ensemble des intervenants", a expliqué Mama Moussa Diaw.

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Pour ce qui est de la logistique, il a évoqué les "26 ambulances" des sapeurs-pompiers et les "28" du district sanitaire, dont les "8 seront médicalisées". Avec l'apport des autres structures sanitaires qui vont verser leurs ambulances dans le dispositif, "les 60 ambulances peuvent être dépassées", a-t-il indiqué.

A cet égard, a-t-il précisé, tous les autres Gamou de la région seront pris en compte par ce même dispositif sanitaire.

Docteur Diaw a par ailleurs rassuré que l'ouverture de l'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy permettra de gérer tous les éventuels accidents qui pourraient se produire au niveau des entrées est, ouest et nord de Tivaouane.

Revenant sur l'existence de risques d'accident, il a noté que le dispositif a pris toutes les dispositions avec la brigade nationale des sapeurs-pompiers, le SAMU et les districts sanitaires de la zone, pour une prise en charge des éventuelles victimes, non sans insister sur les messages de prévention,

Dans la ville de Tivaouane, en dehors des postes fixes qu'il y a habituellement, sept postes médicaux avancés seront installés, en plus de 14 postes de référence. Du fait de l'hivernage, des postes médicaux avancés sont en train d'être regroupés, a-t-il informé.

Toutes les structures de santé de la région: l'hôpital régional, l'hôpital militaire de la base aérienne, Saint Jean de Dieu, seront mises à contribution, pour assurer une bonne couverture sanitaire du Gamou, a fait savoir le directeur régional de la Santé.