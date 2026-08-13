Dakar — La deuxième édition du Prix national des droits de l'homme, lancée jeudi, à Dakar, va mettre à l'honneur les initiatives citoyennes de valorisation et de promotion de l'inclusion des personnes handicapées, a-t-on appris, jeudi, d'Amsatou Sidibé, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), initiatrice de l'évènement.

Un appel à candidatures est ouvert aux personnes physiques de nationalité sénégalaise et aux organisations de la société civile légalement constituées au Sénégal, qui développent des "initiatives "exemplaires" dans la promotion et la protection des droits humains, notamment ceux des personnes handicapées, a fait savoir Amsatou Sow Sidibé, la présidente de la CNDH.

Les initiatives seront notamment évaluées sur la base de leur caractère innovant, leur pertinence, leur impact concret et mesurable et leur durabilité, a-t-elle ajouté.

Institué en 2025, le Prix national des droits de l'homme vise à reconnaître, valoriser et encourager les personnes et organisations qui contribuent à la prévention, à la promotion et à la protection des droits humains.

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Les candidatures seront examinées par un jury indépendant composé de personnalités reconnues pour leurs compétences, leur intégrité et leur engagement en faveur des droits humains.

La présidente de la CNDH a exprimé son souhait de voir des candidatures provenant de toutes les régions du Sénégal, "afin de refléter la diversité des initiatives citoyennes menées à travers le pays".

Pour cette deuxième édition, trois distinctions sont prévues : le Prix national des droits de l'homme, la Médaille d'excellence des droits de l'homme et la Médaille du mérite des droits de l'homme.

La cérémonie officielle de remise des distinctions est prévue le 10 décembre, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme.

La CNDH a annoncé vouloir inscrire progressivement ce prix dans le calendrier national des droits de l'homme et en faire "un rendez-vous de reconnaissance de l'engagement citoyen en faveur d'une société plus inclusive".

Sa présidente a, en outre, invité les médias, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, les universités, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les leaders communautaires à contribuer à la promotion de cette initiative et à la lutte contre les préjugés liés au handicap.