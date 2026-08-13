Sénégal: Saraya - 37 dragues détruites lors d'une opération sur la Falémé

Kédougou — Le Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (Garsi 2) de Saenssouto, unité spéciale de la gendarmerie nationale, a procédé mercredi, à l'incinération de 37 dragues le long de la Falémé, dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, a appris l'APS de source sécuritaire, jeudi.

"Au cours de cette opération, environ 13 personnes, dont 4 femmes, ont été interpellées,", a-t-elle indiqué.

Les personnes arrêtées ont été remises aux éléments de la Brigade territoriale de la gendarmerie de Saraya pour la suite de la procédure, a-t-elle précisé

Le Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (Garsi 2) a été déployée dans cette partie orientale du pays pour sécuriser la zone frontalière, lutter contre le terrorisme transfrontalier et contre l'orpaillage illégal sur la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal.

Cette unité spéciale de la gendarmerie nationale veille aussi au respect de la mesure de suspendant toute opération minière sur une bande de 500 mètres, le long de la rive gauche de la Falémé. Cette suspension, en vigueur depuis le 31 juillet 2024, s'étend jusqu' au 30 juin 2027.