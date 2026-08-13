Ile Maurice: Le CEB transfère la pleine propriété des kits aux 1 000 premières familles bénéficiaires

Le Central Electricity Board (CEB) a franchi une étape majeure dans la phase 1 du projet d'énergie solaire résidentielle, en transférant officiellement la pleine propriété des kits solaires photovoltaïques aux 1 000 premières familles de bénéficiaires. Une cérémonie officielle de transfert de propriété a été organisée hier, le mercredi 12 août, à Ebène en présence du ministre de l'Énergie Patrick Assirvaden et du directeur général du CEB Shamshir Mukoon.

Auparavant, les ménages ne pouvaient utiliser que la moitié de l'électricité produite par leur installation solaire. Désormais, ils conservent 100 % de l'énergie produite. Ce changement garantit aux foyers de profiter pleinement de leur investissement. Chaque jour ensoleillé, les familles constateront une augmentation de la puissance disponible pour l'éclairage, les appareils électroménagers et la recharge des appareils, réduisant ainsi leur dépendance au réseau et renforçant leur résilience en cas de coupure de courant.

L'électricité excédentaire réinjectée dans le réseau est désormais mieux valorisée. Le tarif de rachat est passé de Rs 4,20 à Rs 4,83 par unité. Grâce à cette amélioration, les ménages peuvent percevoir davantage de revenus ou de crédits pour l'énergie excédentaire produite, ce qui encourage une utilisation plus efficace des installations photovoltaïques sur la toiture et une meilleure adéquation avec les économies d'énergie à long terme.

Lancée pour alléger les coûts énergétiques des ménages à faibles revenus, mais aussi pour alléger le fardeau des importations d'huile lourde, la phase 1 du projet connaît cette année un nouveau souffle avec des mesures annoncées dans le Budget 2026-2027. Désormais, les familles bénéficient d'une subvention gouvernementale de 25 % jusqu'à un maximum de Rs 75 000 pour l'installation d'un système photovoltaïque solaire sur le toit. Par exemple, si un système coûte Rs 200 000, une personne n'aura désormais qu'à rechercher un financement auprès de la Banque de développement de Maurice pour Rs 125 000.

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Dans son discours, le directeur général du CEB, Shamshir Mukoon, a déclaré que le transfert de propriété dans ce système s'inscrit dans un objectif plus vaste, visant à impliquer un maximum de citoyens dans cette transition et leur permettre de tirer profit de ses bénéfices. «Le développement exponentiel des panneaux solaires représente également un défi pour le CEB, nécessitant des investissements pour moderniser et renforcer les réseaux électriques. Pour cela, le CEB doit adopter de nouvelles technologies telles que les systèmes de batterie afin d'assurer une intégration stable de l'énergie produite», a encore souli- gné le directeur du CEB.

Il a expliqué qu'avec cette nouvelle étape, les bénéficiaires peuvent désormais bénéficier d'une production d'énergie solaire à 100 %, contre 50 % auparavant. De plus, une augmentation du tarif d'achat passant de Rs 4,20 à Rs 4,83 permettra une économie encore plus importante pour les bénéficiaires. «L'installation de panneaux solaires chez soi permet également de contribuer à la réduc- tion des importations de charbon et de pétrole, ce qui est bénéfique pour la sécurité énergétique et l'environnement du pays.»

Le ministre Assirvaden a, pour sa part, souligné que le pays doit passer à une «étape supérieure» en termes d'énergies renouvelables. «Ce n'est pas facile à faire, car nous devons faire face à beaucoup d'obstacles, mais nous n'avons pas le choix, nu oblize fer li.» Il a de ce fait parlé du coût d'importation de l'huile lourde pour la production du courant. Il a dit qu'avant le conflit au Moyen-Orient, une cargaison coûtait au pays Rs 700 millions, alors qu'aujourd'hui, cette même cargaison coûte Rs 500 millions plus cher, atteignant un montant colossal de Rs 1,2 milliard par cargaison.

Le ministre de l'Énergie a aussi précisé qu'il y a entre 11 000 et 12 000 maisons équipées de panneaux solaires. Lorsque l'on sait qu'il y a plus de 350 000 familles abonnées du CEB, il y a encore beaucoup de chemin à faire.

Il a fait état d'une visite qu'il avait faite au Gujarat en Inde et où le gouvernement a réussi à équiper un million de maisons en panneaux photovoltaïques. Il a dit qu'il va s'inspirer de cette initiative et a demandé aux autorités du Gujarat de fournir au pays 100 000 kits photovoltaïques. «Si sa resi nou pou vinn kuma enn ti Gujarat anterm pano fotovoltaik. Li pou enn gran pas en avan.»

Selon lui les discussions sont en bonne voie, avec la venue prochaine d'un ministre indien. «CEB pe zwe so rol bien, me CEB bizin amelior so konesans dan enerzi renouvlab.» Interrogé sur une éventuelle nouvelle majoration du tarif d'électricité pour les consommateurs, le ministre Assirvaden a expliqué que cette question n'est pas d'actualité mais que «le pays doit faire tout ce qui est possible pour diversifier son bouquet énergétique».