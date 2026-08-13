Ile Maurice: Joe Lesjongard - «Je prends le relais après Adrien Duval, qui a fait un gros travail aussi»

L'ancien leader de l'opposition et président du Mouvement socialiste militant (MSM), Joe Lesjongard, a pris la présidence du Public Accounts Committee (PAC). Il a reçu sa lettre de confirmation officielle des mains de la speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, ce jeudi 13 août à 11 heures. Il succède ainsi à Adrien Duval, qui avait démissionné jeudi dernier de la présidence du PAC ainsi que de son poste de Whip de l'opposition.

Sollicité après sa nomination, Joe Lesjongard dit mesurer l'importance de cette nouvelle responsabilité. «C'est une grande responsabilité. Naturellement, je vais l'assumer de la même façon dont j'ai assumé les autres responsabilités qu'on m'a données, notamment le rôle de leader de l'opposition. Il y aura beaucoup à faire, mais je prends le relais après Adrien Duval, qui a fait un gros travail aussi. Je vais faire de mon mieux pour assumer ce rôle avec le même sérieux.»

Le PAC est chargé d'examiner les comptes audités de l'État et de suivre l'utilisation des fonds publics, notamment à travers les rapports de l'Audit. Xavier-Luc Duval, leader du Parti mauricien social-démocrate, explique que c'est le leader de l'opposition qui transmet le nom du président au speaker, lequel procède ensuite aux formalités nécessaires.

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«Le chairman est toujours issu de l'opposition sous recommendation du leader de l'Opposition tout comme les membres de l'opposition. . C'est le leader de l'opposition qui nomme. Il envoie les noms au speaker, qui envoie ensuite les invitations. Ce n'est pas le speaker qui choisit par lui-même», avance Xavier-Luc Duval. À Maurice, la présidence du PAC revient traditionnellement à un membre de l'opposition.

Interrogé sur une éventuelle conversation avec Chetan Baboolall, nouveau leader de l'opposition, après sa nomination, Joe Lesjongard a indiqué s'être entretenu avec la speaker, sans répondre directement à la question.