Ile Maurice: Ligne 150 - Les habitants montent au créneau

«Nous ne demandons pas le conflit, nous ne demandons pas des promesses. Nous demandons de l'action.» Le message de Sachin Beharry résume la mobilisation des habitants de Cité Mauvilac, Montebello, Pailles, Grande-Rivière-Nord-Ouest (GRNW), Vallée-Pitot et des régions avoisinantes. Hier, au restaurant Côté Jasmin, à la rue St-Georges, à Port-Louis, plusieurs habitants ont dénoncé à la presse les difficultés persistantes de la ligne 150, un bus qui relie Vallée-Pitot à Pailles, en passant par Tranquebar, l'hôpital Dr Jeetoo, La Butte et Grand-Rivière-Nord-Ouest (GRNW).

Plus de 2 500 habitants dépendraient de cette ligne, desservie par une seule coopérative. Depuis plusieurs années, ils dénoncent le non-respect des horaires, les longues attentes et le manque d'autobus, particulièrement le dimanche. Le créneau 9 h 30-14 h 30 serait particulièrement caractérisé par de longues attentes.

Pétition, mobilisation

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les habitants, plusieurs plaintes, pétitions et interventions à la radio ont déjà été effectuées. Une pétition et une lettre, envoyées en recommandé, ont été adressées au ministre du Transport terrestre, Osman Mahomed, le 8 mai 2026, tandis qu'une correspondance a également été envoyée à la National Land Transport Authority (NLTA).

La pétition datée du 20 mai a été signée par plus de 500 habitants et usagers. Les habitants affirment toutefois n'avoir rien obtenu jusqu'ici : ni rencontre, ni réponse officielle, ni amélioration significative. Ils demandent notamment le rétablissement de 14 autobus à disposition de la ligne 150, contre 12 selon les chiffres de la NLTA, qu'ils citent. Ils souhaitent également un contrôle plus strict des horaires, une enquête sur le fonctionnement de la coopérative et sur les contrôleurs, ainsi qu'un examen des allégations concernant l'utilisation de certains autobus pour des trajets privés.

Les habitants disent qu'ils n'ont pas uniquement dénoncé, ils ont également proposé des pistes. La création d'une ligne 51A, reliant Port-Louis à Pointe-aux-Sables via Venus, Bell-Village, Pailles, Montebello, GRNW et Vallée-Pitot.

Ils proposent aussi la création d'une nouvelle coopérative ou d'une nouvelle ligne sur une partie du parcours de la 150. Ou une desserte reliant Réduit Triangle, l'Eye Hospital, Tribeca, Bagatelle, Montebello Mall et l'Urban Terminal.

Osman Mahomed sensibilisé

Un développement est toutefois intervenu cette semaine. Mardi 11 août, un officier du ministère a contacté Ken Sabapathee, qui a pris fait et cause pour les habitants excédés, pour entendre ses arguments, en l'absence du ministre Osman Mahomed.

Le lendemain, Osman Mahomed, de retour, aurait pris connaissance du dossier et se serait montré disposé à rencontrer les habitants afin de trouver une solution.

Les habitants souhaitent désormais une rencontre officielle avec le ministre et la NLTA. Ils préviennent également qu'une manifestation pourrait être envisagée si, selon eux, leurs appels continuent de rester sans réponse, car il en va aussi de la sécurité des passagers.

Dans leur pétition, les habitants rapportent qu'une jeune femme de 22 ans, Anna Theophile, aurait chuté le 8 mai en descendant d'un autobus avec son bébé dans les bras. Ils affirment que le bus se serait arrêté environ 30 mètres avant l'arrêt prévu et que la passagère aurait perdu l'équilibre en descendant du véhicule, en raison du mauvais état de la chaussée. Ils soutiennent également que le véhicule roulait à une vitesse jugée excessive et que le chauffeur et le receveur auraient quitté les lieux sans lui porter assistance.

Ces éléments sont rapportés par les habitants et devront être confrontés aux versions de la coopérative et des autorités.

Sachin Beharry et les autres habitants ont été clairs : ils ne cherchent pas le conflit et ne veulent pas de promesses. Ils veulent des solutions, des actions concrètes pour une ligne dont dépendent quotidiennement des milliers de personnes.