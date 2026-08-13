Mali: Grâce présidentielle pour un ressortissant français

Le président malien Assimi Goïta a gracié un ressortissant français condamné en juin à 20 ans de prison pour son implication présumée dans un complot visant à déstabiliser le pays, selon un communiqué officiel publié jeudi.

Yann Vezilier était accusé par Bamako d'avoir participé, l'an dernier, à ce complot pour le compte des services de renseignement français. Le ministère français des Affaires étrangères avait affirmé qu'il menait une mission de coopération sécuritaire et avait rejeté les accusations. Le ministère n'a pas immédiatement répondu jeudi à une demande de commentaire de Reuters.

Le communiqué, signé par le porte-parole du gouvernement malien, précise que cette grâce ne remet pas en cause les faits établis lors de la condamnation. Il indique également que Yann Vezilier devra quitter immédiatement le territoire malien

. « Le Gouvernement de Transition tient à souligner que M. Vezilier a été jugé et condamné à l'issue d'un procès équitable, sans aucune ingérence », précise le texte.

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