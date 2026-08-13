Burkina Faso: Embellissement des murs et façades des bâtiments - Le coup de pinceau du ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a lancé les travaux d'embellissement des murs et des façades des bâtiments situés sur « l'avenue Burkina », mercredi 12 août 2026, à Ouagadougou.

A travers le programme d'embellissement des villes, le ministère de la Commu-nication, de la Culture, des Arts et du Tourisme entend accompagner l'initiative présidentielle pour

le dévelop-pement communautaire dans l'amélioration du cadre de vie en lui donnant une identité culturelle.

C'est ainsi qu'il organise la phase pilote des travaux d'embellissement des murs et des façades des bâtiments situés sur « l'avenue Burkina ». Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a donné le coup de pinceau du lancement des travaux, mercredi 12 août 2026, en face du Mémorial Thomas-Sankara en présence des acteurs culturels et artistiques.

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L'artiste peintre chargé du projet, Sié décor, alias Sié Palenfo, a expliqué que la fresque murale s'étendra sur environ 1,5 km de longueur avec une hauteur moyenne de 2,50 m représentant près de 3 750 m2 de surface artistique. « Le tracé débute à partir du rond-point situé en face du siège du secrétariat permanent de Conseil national de lutte contre le Sida et les infections sexuellement transmissibles jusqu'à l'archevêché », a-t-il souligné. Mais pour la phase pilote, l'artiste a signifié que les travaux vont se limiter en face de la Présidence du Faso, au niveau de l'ex-rond-point du coq avec une note d'humour. Il a relevé que le choix de l'avenue Burkina n'est pas anodin.

« La fresque est scindée pour représenter les 17 régions du Burkina Faso, avec des couleurs et motifs spécifiques affectés à chacune d'elles, en parfaite adéquation avec les identités de chaque terroir, leurs réalités culturelles, touristiques et environnementales », a-t-il justifié.

Sié décor a annoncé la réalisation d'un mur d'hommage dédié aux figures pana-fricanistes et aux leaders inspirants, une estrade mémorielle et un espace photo aménagé permettant aux officiels et visiteurs d'immortaliser leur passage. Il a confié que la conception s'inspire des motifs Kassena de Tiébélé et des motifs africains reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Pour le ministre chargé de la Culture, ces motifs ne sont pas de simples éléments décoratifs. « Ils portent des significations liées à la force, à la protection, à l'équilibre, à la cohésion sociale, à la transmission et notre rapport à notre histoire et à notre environnement », a-t-il expliqué.

C'est pourquoi, il a lancé un appel à l'ensemble des révolutionnaires à s'engager pour embellir leur cadre de vie pour que les villes et campagnes deviennent une identité culturelle et artistique.

« La révolution, c'est l'engagement pour l'excellence, pour le bien-être des masses populaires et le développement durable de la Nation », a-t-il indiqué.