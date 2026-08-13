Burkina Faso: Journée internationale de la jeunesse - A Fada N'Gourma, l'évènement commémoré sous le signe de l'engagement patriotique

Les régions du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa ont commémoré, mercredi 12 août 2026, la Journée internationale de la jeunesse (JIJ). A Fada N'Gourma comme dans les autres chefs-lieux de région, les jeunes ont, à l'occasion, réaffirmé leur attachement indéfectible aux idéaux de la Révolution progressiste populaire (RPP).

Chaque 12 août, la communauté internationale célèbre la jeunesse afin de mettre en lumière son rôle essentiel dans le développement et le changement, mais aussi d'attirer l'attention sur les défis et les épreuves auxquels cette frange importante de la population est confrontée. Cette année, les régions du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa, à l'instar des autres régions du Burkina Faso, ont commémoré la Journée internationale de la jeunesse (JIJ), hier mercredi 12 août 2026, autour du thème : « Rôle, responsabilité et engagement de la jeunesse burkinabè dans la construction d'un espace confédéral souverain ».

En début de journée, afin de raviver leur fibre patriotique, les jeunes ont assisté à la projection d'un film sur la Révolution progressiste populaire (RPP), suivie d'une communication sur les idéaux de la RPP et d'un panel de réflexion sur le thème : « une vie révolutionnaire ». En fin de journée, la commémoration s'est poursuivie à la place des martyrs par des hommages aux héros de la révolution, ponctués de slogans révolutionnaires, avant de s'achever par une marche de soutien à la RPP et une séance d'aérobic. Pour le haut-commissaire de la province du Gourma, Silas

Nacanabo, président de cette journée, la jeunesse constitue une force essentielle de toute nation. « Elle porte les aspirations, les rêves et les espoirs d'un peuple », a-t-il déclaré.

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La jeunesse au coeur de l'action

Le camarade Nacanabo s'est dit fier de la jeunesse burkinabè, cette frange dynamique de la population qui a toujours joué un rôle déterminant dans les grands évènements ayant marqué l'histoire socio-politique du Burkina Faso. En effet, a-t-il rappelé, dans les moments difficiles comme dans les périodes d'espoir, les jeunes Burkinabè ont toujours su se mobiliser, faire preuve de courage, de détermination et de patriotisme. Pour preuve, a-t-il dit, malgré le contexte actuel, marqué par des défis sécuritaires sans précédent, ils demeurent résilients, engagés et mobilisés autour des idéaux de la révolution.

Pour sa part, le président de la délégation spéciale de la commune de Fada N'Gourma, Jérôme Idani, a souligné que le thème de cette journée interpelle particulièrement les jeunes. « Il nous rappelle que la jeunesse ne doit pas être seulement spectatrice des transformations de notre société, mais qu'elle doit en être une actrice consciente, responsable et engagée », a-t-il soutenu. D'ailleurs, a relevé l'un des parrains de l'évènement, Etienne Lompo, la RPP a placé les jeunes au coeur de l'action.

C'est donc, selon lui, un devoir pour chaque jeune de s'engager pleinement dans la dynamique révolutionnaire en cours, en incarnant des valeurs telles que l'intégrité, la loyauté et le patriotisme.

Et le haut-commissaire Nacanabo d'ajouter que le travail et la discipline doivent rester les maîtres-mots. « Nous avons besoin d'une jeunesse qui refuse la facilité, la violence gratuite, la manipulation, la désinformation, la division et toutes les attitudes susceptibles de fragiliser notre cohésion sociale. Nous avons besoin d'une jeunesse qui cultive le respect, la tolérance, la solidarité, le civisme et le sens de l'intérêt général », a-t-il insisté.

Le secrétaire général de l'ex-région de l'Est, Siaka Ouattara, représentant le gouverneur, patron de cette journée, a également prodigué des conseils aux jeunes. Il les a invités

notamment à placer l'intérêt général au-dessus de tout et à être des citoyens exemplaires. Car, a-t-il soutenu, ils incarnent l'avenir de la nation.