Burkina Faso: « Relais-cité » de Komsilga - Démarrage des travaux de bitumage et d'assainissement

Le ministère de la Construction de la Patrie a lancé officiellement les travaux de bitumage et d'assainissement pluvial du « Relais-cité » de Komsilga, mercredi 12 août 2026, dans ladite commune.

Le ministère de la Construction de la Patrie est passé à une autre étape dans le projet de réalisation du « Relais-cité » de Komsilga, situé à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. En effet, à la suite de l'« Opération relais-cité » initiée en avril 2025, ayant permis de disponibiliser 3000 parcelles au profit des attributaires, le département a lancé mercredi 12 août 2026, les travaux de bitumage et d'assainissement pluvial du

« Relais-cité » de Komsilga.

Selon le directeur général de l'urbanisme, de la viabilisation et de la topographie (DGUVT), Solimane Hamed Ouattara, cette première phase du programme consiste en la réalisation de voiries conformes aux normes et à un assainissement pluvial, en vue de permettre aux bénéficiaires de s'installer en toute sécurité. Il a précisé que la viabilisation va permettre d'aménager 5,5 kilomètres de voies bitumées en 2X2, avec terre pleine centrale. 13 kilomètres de canaux pour un drainage efficace seront également construits.

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« Il y aura à certains endroits, des canaux avec des emprises qui vont jusqu'à 9 mètres », a fait savoir Solimane Hamed Ouattara. Il a également révélé que le bitume et l'éclairage public ont été pris en compte. Le représentant du ministre de la Construction de la Patrie, Amadé Bagaya, a souligné que cette première phase prioritaire constitue une étape déterminante dans la mise en oeuvre progressive du projet global qui prévoit à terme la réalisation de 10,4 kilomètres de voiries modernes et 33,8 kilomètres d'ouvrages d'assainissement pluvial.

6,1millards F CFA pour l'exécution des travaux

Il a annoncé que le coût global des travaux se chiffre à 6,1millards F CFA, pour un délai d'exécution de 10 mois. A terme le « Relais-cité » de Komsilga comprendra, entre autres commodités, un centre commercial et hôtelier, un marché moderne, une gare routière, un espace culturel, un plateau multisport... Amadé Bagaya a confié que ce chantier est le symbole d'une ambition nationale qui est de transformer durablement les villes, d'améliorer les conditions de vie des populations...

Pour lui, le Relais-cité de Komsilga est conçu comme un pôle urbain structurant devant offrir aux populations un cadre de vie moderne, sécurisé et fonctionnel. Le représentant du ministre de la Construction de la Patrie a poursuivi que la Révolution progressiste populaire (RPP) commande de rompre avec les improvisations et les ouvrages éphémères. Il a invité l'Entreprise de bâtiment et de travaux publics (EBATP) et les acteurs chargés de l'exécution des travaux à la rigueur, au professionnalisme et au patriotisme.

Selon lui, chaque franc investi est une ressource de la Nation et doit produire des ouvrages conformes aux normes de qualité. Il a appelé les populations bénéficiaires à préserver les ouvrages, éviter les occupations anarchiques etc.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Komsilga, Antarest Batiana, a rassuré de sa disponibilité à accompagner le gouvernement, ainsi que l'entreprise en charge des travaux. Il a traduit sa gratitude aux plus hautes autorités pour le choix de sa commune pour abriter le site. « Il contribuera à faire de Komsilga une ville moderne, mieux structurée, attractive et pleinement intégrée à la dynamique de développement du Grand Ouaga », a reconnu le PDS.