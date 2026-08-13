Sénégal: Soixante-quinze ruches seront installées à Somone pour la promotion de l'apiculture

Mbour — Soixante-quinze ruches seront installées dans l'aire marine protégée (AMP) de Somone, une commune située dans le département de Mbour (ouest), a-t-on appris de Djibril Mangane, chargé de programme à Enda Ecopop, une organisation "sans but lucratif".

"Cette première phase s'inscrit dans un projet qui prévoit, à terme, la mise en place d'un parc apicole de 150 ruches", a précisé M. Mangane lors de la présentation d'une étude consacrée aux potentialités apicoles de l'AMP de Somone.

Trois sites propices au développement du parc apicole avaient été identifiés à Somone, selon les auteurs de l'étude.

Mais à la suite d'une concertation des acteurs concernés, l'AMP a été choisie.

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Chaque ruche pourrait produire 10 à 20 kilogrammes de miel par an, selon l'étude présentée par Eda Ecopop.

Cette organisation "sans but lucratif" a relevé la capacité de l'apiculture à générer d'importants revenus et de nombreux emplois.

"Le but de notre initiative est de contribuer à la préservation de la mangrove et de réduire la pression exercée sur les ressources halieutiques", a expliqué Djibril Mangane, ajoutant que "la diversification des activités économiques de l'AMP" est le but de cette initiative.

Baïdy Sembène, un adjoint du maire de Somone, s'est réjoui du caractère participatif de la démarche d'Enda Ecopop.

Cette organisation veut renforcer les opportunités économiques des jeunes et des femmes, tout en contribuant à la protection et à la valorisation des ressources naturelles de la commune de Somone, selon M. Sembène.

"Les activités prévues pour ce projet permettront de diversifier les actions menées au sein de l'AMP de Somone", a-t-il assuré.

Le champ apicole va générer des emplois et "favoriser une véritable économie circulaire, au profit de la commune", a ajouté Baïdy Sembène.

Farimata Ndione, une déléguée du groupement d'intérêt économique La Femme de Somone, salue "une initiative importante pour nous tous".

Elle a remercié le conservateur de l'aire marine protégée et s'est réjoui du travail en vue de la protection et de la gestion des ressources naturelles. "Nous sommes très contents et très satisfaits de cette initiative", a-t-elle dit.

L'AMP de Somone va mener en même temps des activités de développement économique et de préservation de l'environnement, d'après elle.

Mme Ndione appelle à valoriser davantage les ressources naturelles de la zone,.