Afrique: Des dispositions prises pour porter assistance aux Sénégalais incarcérés au Maroc (Diplomate)

Dakar — Le Sénégal a pris les dispositions nécessaires pour porter assistance et protection à ses ressortissants incarcérés dans les prisons marocaines, a déclaré à l'APS, Babou Sène, consul général du Sénégal à Dakhla, une localité du sud marocain.

"L'Etat du Sénégal a pris toutes les dispositions, à travers sa mission diplomatique et ses postes consulaires au Maroc, pour assurer assistance et protection à nos compatriotes incarcérés dans les prisons", a-t-il notamment indiqué en réaction aux interrogations de familles de détenus sénégalais dans les prisons du royaume chérifien.

Il assure que les consuls se rendent très souvent dans les prisons et travaillent avec les Marocains pour que pratiquement tous les détenus dans les prisons de Dakhla, Tan-Tan, Essamara, Buizakarne, Tiznit, Laayoune Tarroudant, Aït Melloul 1 et 2 puissent parler au téléphoner à leurs parents au Sénégal.

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Il souligne que l'Etat du Sénégal apporte aux compatriotes incarcérés un appui en termes d'aide et de secours chaque année. "Les Consuls affectent une partie des crédits Aides et Secours qu'ils reçoivent pour appuyer la communauté sénégalaise résidant au Maroc, y compris les compatriotes détenus.

"Les détenus ont aussi la possibilité de m'appeler directement sur mon téléphone cellulaire lorsqu'ils ont des problèmes en prison que nous résolvons avec l'administration pénitentiaire marocaine", a rappelé M. Sène.

S'agissant des peines infligées aux détenus, le diplomate fait remarquer qu'en vertu de la législation marocaine, en cas de décès signalés dans les zodiacs ou de dénonciation de faits criminels dans les pirogues en provenance de la Gambie, du Sénégal ou de la Mauritanie, les autorités marocaines compétentes mènent des enquêtes à l'issue desquelles les responsables (organisateurs du voyage et membres d'équipages des navires) sont arrêtés et poursuivis en justice.

Les peines répertoriées varient entre 1 an et la perpétuité, précise-t-il en confirmant que beaucoup de compatriotes avaient demandé un transfèrement au Sénégal afin de pouvoir continuer à purger le reste du temps de leur détention.

"Après la promulgation de la loi 2025-05 du 2 mars 2025 autorisant le président de la République à ratifier la Convention entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement du Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées, signée le 17 décembre 2004, à Rabat, beaucoup de compatriotes incarcérés ont demandé un transfèrement au Sénégal", a-t-il fait valoir.

"Ils en ont informé leurs familles. Récemment, certaines [d'entre elles] ont informé le Consulat qu'un collectif de parents des détenus avait été créé au Sénégal. Cette structure aurait saisi Monsieur le président de la République pour demander son appui dans le traitement des demandes de transfèrement", a ajouté le consul général.

Babou Sène a rappelé que pour prétendre bénéficier de la mise en oeuvre de la convention liant désormais le Sénégal au Maroc, le détenu doit adresser une demande de transfèrement au Sénégal au directeur de l'administration pénitentiaire du Maroc sous couvert du directeur de la prison où il est incarcéré.