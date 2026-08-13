Sénégal: Modou Diagne Fada, nouveau coordonnateur du FDR

13 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 Le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR), une plateforme regroupant plusieurs partis et mouvements de l'opposition, a annoncé, mercredi, avoir désigné Modou Diagne Fada comme son nouveau coordonnateur.

"Après avoir félicité chaleureusement le coordonnateur sortant, le ministre d'Etat Oumar Sarr pour l'immense travail accompli, la Conférence des leaders [du FDR] a désigné le ministre Modou Diagne Fada comme nouveau coordonnateur", indique un communiqué transmis à l'APS.

Modou Diagne Fada devient ainsi le quatrième coordonnateur du FDR, après Khalifa Sall, Samba Sy et Oumar Sarr.

Le choix porté sur M. Diagne, président du parti LDR/Yeesal a été fait lors de la réunion hebdomadaire de la Conférence des leaders du FDR tenue mercredi.

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Le FDR, qui dit avoir abordé, par ailleurs, la question des élections territoriales, "a décidé de mener son combat pour le respect du code électoral et du calendrier électoral", ajoute le texte.

La plateforme s'engage à "ne ménager aucun effort pour installer une coalition gagnante de l'opposition, quels que soient le moment et la forme des élections à venir", précise la source.

Pour ce faire, le FDR demande à tous les départements d'accélérer la mise en place de coordinations départementales "prêtes à prendre en charge, sur le terrain, la bataille pour la démocratie et le respect des engagements ainsi que les victoires électorales".

Lire l'article original sur APS.

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