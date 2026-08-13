Afrique: Corridor Dakar-Bamako - Une mission conjointe d'évaluation du transport des marchandises à Tambacounda

Tambacounda — Le gouverneur de la région de Tambacounda (est), Abdourahmane Ndiaye, a reçu, mercredi, une mission conjointe d'évaluation de la situation de l'acheminement des marchandises sur le corridor Dakar-Bamako pilotée par le Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), a constaté l'APS.

Selon les termes de référence consultés par l'APS, cette mission conjointe fait suite aux difficultés récemment observées sur certains points de passage, notamment l'immobilisation de transporteurs et de conducteurs sénégalais entraînant des perturbations du trafic, des retards dans l'acheminement des marchandises et une hausse des coûts logistiques.

L'objectif général de la mission est de contribuer ainsi au renforcement de la fluidité, de la compétitivité et de la résilience du corridor Dakar-Bamako à travers une évaluation concertée des contraintes opérationnelles, institutionnelles et logistiques affectant le transport des marchandises.

Organisée par le COSEC, avec l'implication des acteurs du transport sénégalais et maliens, les conclusions de cette mission "serviront de base à une concertation avec les autorités et les acteurs maliens en vue de renforcer la coopération et d'améliorer la performance du corridor.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'après le document, la mission vise spécifiquement à analyser la situation des transporteurs et conducteurs sénégalais confrontés à des difficultés d'exploitation sur le corridor Dakar-Bamako et à identifier les principales contraintes liées aux procédures administratives, aux contrôles, aux opérations transfrontalières et aux mécanismes de coordination entre acteurs.

Cette mission permettra de recueillir les préoccupations et propositions des transporteurs, chauffeurs, chargeurs et autres parties prenantes, et d'examiner les conditions opérationnelles au niveau des principaux postes de passage.

Elle permettra, en outre, d'apprécier les dispositions prises par les services compétents pour faciliter la circulation des marchandises, d'identifier les mesures immédiates et structurelles susceptibles d'améliorer la fluidité du corridor et de préparer les éléments techniques nécessaires à l'organisation d'une mission de concertation à Bamako.

Dans le cadre cette mission conjointe, la délégation du COSEC et certains acteurs du transport sénégalais et maliens, ont effectué, ce mardi 11 août, une visite de terrain au Poste frontalier Kédougou-Moussala, situé dans le département de Saraya, dans la région de Kédougou.

Dans la région de Tambacounda, la délégation se rendra au niveau du Poste frontalier Kidira-Diboli où les échanges porteront sur les conditions de franchissement de la frontière, les délais et procédures administratives, les difficultés rencontrées par les transporteurs, les contrôles et formalités affectant la fluidité du trafic et les mécanismes de coordination.