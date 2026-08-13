Cote d'Ivoire: Inclusion financière - Le Trésor public lance une campagne nationale de sensibilisation et de promotion de la bancarisation

La direction générale du Trésor et de la comptabilité publique (Dgtcp), a procédé le jeudi 13 août 2026, à Abidjan-Plateau, au lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation et de promotion de la bancarisation, de l'assurance et de l'inclusion financière, édition 2026.

Cette campagne qui a pour thème : « Des services financiers qui répondent aux besoins des populations », se déroulera en deux phases à savoir du 16 au 21 août et du 30 août au 5 septembre 2026, dans les régions du Kabadougou, du N'Zi et du Sud-Comoé, précisément dans les villes d'Odienné, Dimbokro et Aboisso. Dans ces villes, le taux de bancarisation s'élève respectivement à 10,8%, 11,8% et à 13,7%. L'objectif de la campagne est de rapprocher les populations des acteurs financiers, de lever les freins à l'adhésion et d'ancrer une culture financière durable.

Le directeur général adjoint, Sanogo Bafétégué, représentant le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Arthur Ahoussi, a exprimé sa gratitude au ministre de l'Economie, des finances et du budget, Adama Coulibaly, pour son soutien aux initiatives de la Dgtcp. En effet, dit-il, sous l'impulsion du Président de la République Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans une transformation structurelle de son économie avec un rôle central dévolu au secteur financier.

« La vision présidentielle fixe un cap clair : faire de l'inclusion financière un vecteur d'équité sociale, de formalisation de l'économie informelle et de développement territorial équilibré », dit-il, soulignant que l'objectif de la Dgtcp est d'amener les services bancaires, les produits d'assurance et la microfinance au plus près des ménages, des coopératives agricoles et des très petites entreprises.

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A l'en croire, au cours des cinq dernières années, car plusieurs initiatives ont été prises dans l'optique du relèvement du niveau de l'épargne privée, notamment les campagnes de sensibilisation des populations à l'inclusion financière et la diversification des produits d'épargne de l'Agence comptable centrale des dépôts.

Poursuivant, il a indiqué que l'actuelle campagne s'inscrit en parfaite harmonie avec la stratégie régionale d'inclusion financière (Srif 2025-2030) portée par la Bceao. « Si au niveau national le taux de bancarisation strict s'élève à 33,63% et le taux élargi à 46,2%, ces chiffres restent en dessous des objectifs régionaux de 35% et 60%. Le taux de pénétration de l'assurance de 1,6% demeure particulièrement marginal », a déploré Sanogo Bafétégué.

Puis de renchérir : « L'enjeu durant cette campagne est de capter les attentes des acteurs, faire connaître les services financiers de base et innovants, vulgariser les démarches d'indemnisation d'assurance, présenter les entités de supervision du Trésor et faire connaitre le dispositif de traitement des réclamation ». Aussi, a-t-il précisé que l'objectif n'est pas seulement de faire des discours, mais de susciter des ouvertures de comptes, de sécuriser les économies des ménages et de vulgariser l'assurance dans le Kabadougou, le N'Zi et dans le Sud-Comoé.

Selon le mode opératoire, du 16 au 21 août, les équipes se rendront dans les régions retenues en vue de préparer la phase de sensibilisation à travers plusieurs actions. Il s'agit entre autres, d'identifier les groupes cibles à sensibiliser, d'identifier et sensibiliser les fournisseurs financiers locaux, et de planifier les actions opérationnelles à mener lors de la sensibilisation. A cet effet, des réunions préparatoires seront organisées avec les autorités administratives et surtout sélectionner les prestataires pour assurer la logistique.

Et du 30 août au 5 septembre 2026, plusieurs actions seront menées entre autres, la présentation aux populations les services financiers de base, les services financiers innovants adaptés à leurs besoins et surtout les mécanismes mis en place par l'Etat en vue d'améliorer la satisfaction de la clientèle.