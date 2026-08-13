Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat féminin - Le Cepici prend le pari de changer d'échelle en faveur des femmes entrepreneures

Le développement de l'entrepreneuriat féminin n'est plus seulement une question d'inclusion sociale. En Côte d'Ivoire, il tend désormais à s'imposer comme un véritable levier de transformation économique. Au colloque national « Femmes, Leadership et Nation », tenu du 1er au 3 août 2026 à la mairie de Yopougon, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici) a placé l'investissement féminin au coeur des stratégies de croissance et de compétitivité.

Organisée dans le cadre de la Semaine nationale des femmes bâtisseuses de la Nation ivoirienne, sous l'égide du Sénat et à l'initiative de l'Ong Femmes ivoiriennes en politique (Fip), la rencontre a rassemblé des responsables publics, des acteurs du secteur privé, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations de femmes. Tous ont convergé vers le même constat : la transformation économique de la Côte d'Ivoire ne pourra être pleinement inclusive sans une participation accrue des femmes à la création de richesses.

Le panel consacré au thème « De l'informel à l'impact : autonomisation économique, financement et accès aux marchés », animé par la directrice générale du Cepici, Solange Amichia, a particulièrement mis en évidence les obstacles qui freinent encore le passage des initiatives féminines de l'économie de subsistance à l'entreprise structurée et créatrice de valeur.

Avec plus de 80 % des femmes actives encore présentes dans le secteur informel, le défi est considérable. Formaliser les activités, faciliter l'accès au crédit, renforcer l'inclusion financière et numérique, développer les compétences entrepreneuriales et, surtout, permettre aux entreprises dirigées par des femmes d'accéder à des marchés plus vastes constituent autant de conditions pour franchir un nouveau cap.

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Le Guif, de l'idée à l'investissement

C'est précisément sur ces différents maillons que le Cepici entend agir avec le Guichet Investir au Féminin (Guif). Présenté lors du colloque, ce dispositif ambitionne d'accompagner les femmes entrepreneures tout au long de leur parcours, de la formalisation de leur activité à la réalisation de projets d'investissement structurants.

Développé avec l'appui du Programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires (Paca-CI) et mis en oeuvre par le Women Investment Club (Wic), le Guif s'appuie notamment sur une plateforme numérique et un accompagnement personnalisé. L'objectif est de réduire les obstacles administratifs, financiers et techniques qui empêchent encore de nombreuses entreprises dirigées par des femmes de franchir le seuil de la croissance.

Le dispositif ciblera en priorité plusieurs secteurs considérés comme stratégiques dans le Plan national de développement (Pnd) 2026-2030, notamment l'agro-industrie, le numérique, la logistique, les industries créatives et les industries extractives. Pour sa phase pilote, mille femmes entrepreneures doivent bénéficier d'un accompagnement, tandis que cinquante entreprises présentant un fort potentiel seront sélectionnées pour intégrer un programme d'accélération renforcé.

À travers ce mécanisme, l'enjeu dépasse donc la simple création d'activités génératrices de revenus. Il s'agit de faire émerger davantage d'entreprises féminines capables de se formaliser, d'investir, d'innover, d'embaucher et d'accéder aux chaînes de valeur nationales et régionales.

Les échanges du colloque ont également insisté sur la nécessité de dépasser l'approche fragmentée de l'accompagnement. Financement, formation, innovation, protection sociale, réseaux professionnels et accès aux marchés doivent être pensés de manière complémentaire. La Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) apparaît, à cet égard, comme une opportunité majeure pour permettre aux entreprises féminines ivoiriennes de conquérir de nouveaux débouchés.

Cette dynamique s'est prolongée avec la contribution du Cepici à l'élaboration d'un livre blanc regroupant les principales recommandations issues du colloque. Destiné aux pouvoirs publics ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers, le document entend proposer des pistes concrètes pour améliorer l'environnement des affaires, lever les barrières structurelles qui pénalisent les entrepreneures et accroître leur contribution à l'économie nationale.

Pour Solange Amichia, l'enjeu est désormais clairement économique. « Le Guif est une réponse ivoirienne aux défis mondiaux de l'inclusion économique. Nous sommes convaincus que l'investissement au féminin constitue aujourd'hui l'un des moteurs les plus puissants de la croissance, de l'innovation et de la transformation durable de notre économie », a-t-elle conclu.