Cote d'Ivoire: Dimbokro - Les pompiers civils aident à l'accouchement d'un bébé

13 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Leur mission, c'est de protéger la population. Dans cet élan, les pompiers civils de la région du N'zi, dans le District des Lacs ont porté assistance à une femme en travail, le mardi 11 août 2026, au quartier Belle-Ville de la ville de Dimbokro.

Informés, ils se sont dépêchés sur les lieux. À leur arrivée, la femme, âgée de 39 ans, était en plein travail. Les pompiers civils l'ont aidée à l'accouchement d'un beau garçonnet. La mère et son boud'chou ont été conduits à l'Établissement public hospitalier régional (Ephr) de Dimbokro.

Dans la même soirée, au quartier Koffi-Akan, une autre équipe a porté secours à une dame de 40 ans. Celle-ci se plaignait de fortes douleurs du côté droit de l'abdomen. Prise en charge, elle a été par la suite transportée à l'Ephr de la ville, a révélé l'Office national de la protection civile (Onpc)

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