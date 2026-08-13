Cote d'Ivoire: Dimbokro - Les pompiers civils aident à l'accouchement d'un bébé

Leur mission, c'est de protéger la population. Dans cet élan, les pompiers civils de la région du N'zi, dans le District des Lacs ont porté assistance à une femme en travail, le mardi 11 août 2026, au quartier Belle-Ville de la ville de Dimbokro.

Informés, ils se sont dépêchés sur les lieux. À leur arrivée, la femme, âgée de 39 ans, était en plein travail. Les pompiers civils l'ont aidée à l'accouchement d'un beau garçonnet. La mère et son boud'chou ont été conduits à l'Établissement public hospitalier régional (Ephr) de Dimbokro.

Dans la même soirée, au quartier Koffi-Akan, une autre équipe a porté secours à une dame de 40 ans. Celle-ci se plaignait de fortes douleurs du côté droit de l'abdomen. Prise en charge, elle a été par la suite transportée à l'Ephr de la ville, a révélé l'Office national de la protection civile (Onpc)