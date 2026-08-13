Cote d'Ivoire: INFAS - Le Sysaf-CI salue le nouveau statut et appelle à la reconnaissance des diplômes LMD

La transformation de l'Institut national de formation des agents de santé (Infas) en Établissement public hospitalier national (Ephn) est saluée par le Syndicat des sages-femmes et maïeuticiens de Côte d'Ivoire (Sysaf-CI).

Dans un communiqué en date du 11 août 2026, la secrétaire générale nationale du syndicat, Kangouté-Fofana M., considère cette réforme comme une étape importante dans l'évolution de la formation des professionnels de santé. « Cette décision renforce l'ancrage hospitalier de l'Infas dans le système de santé », souligne Kangouté-Fofana.

Pour elle, ce nouveau statut devrait permettre de rapprocher davantage la formation des sages-femmes et des maïeuticiens des réalités du terrain, notamment à travers une meilleure articulation entre enseignement théorique, pratique et formation clinique.

Adoptée en Conseil des ministres le 5 août 2026 et consacrée par le décret n° 2026-233, cette transformation ne signifie toutefois pas que l'Infas peut automatiquement délivrer des diplômes du système Licence-master-doctorat (Lmd).

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« Le nouveau statut ne confère pas automatiquement la capacité de délivrer des diplômes Lmd », précise la responsable syndicale. Elle rappelle que la validation académique relève du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs).

Le Sysaf-CI entend cependant accompagner les démarches devant conduire à une reconnaissance académique plus importante des formations de l'Infas. « Nous nous engageons à accompagner ce processus afin que les étudiants de l'Infas puissent bénéficier d'une reconnaissance académique pleine et entière », affirme Mme Kangouté-Fofana.

Le syndicat établit, par ailleurs, une comparaison avec l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac) et l'Institut national supérieur de formation sociale (Insfs), désormais dotés du statut d'Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (Epscp). Ces deux établissements sont intégrés dans l'environnement du ministère de l'Enseignement supérieur et peuvent délivrer des diplômes Lmd.

L'Infas, devenu Ephn, s'inscrit donc dans une orientation différente, davantage centrée sur l'hospitalier, la pratique et la formation clinique. Pour le Sysaf-CI, cette différence doit être considérée comme une opportunité. « Cette distinction doit être comprise comme une opportunité stratégique pour l'Infas de consolider son rôle dans la formation pratique et clinique, tout en poursuivant les démarches pour son intégration académique », estime la secrétaire générale nationale.

Le Sysaf-CI annonce ainsi sa volonté de veiller à ce que la réforme bénéficie en premier lieu aux étudiants et aux professionnels formés. Le syndicat entend également plaider pour une reconnaissance académique rapide et effective des diplômes Lmd et accompagner les réformes nécessaires à la qualité des formations. « Notre engagement est de défendre les intérêts des étudiants, des sages-femmes, des maïeuticiens et, par extension, de tous les professionnels concernés », rappelle Mme Kangouté-Fofana.

Pour le Sysaf-CI, la transformation de l'Infas en Ephn constitue donc une avancée majeure. Le syndicat souhaite désormais que cette réforme soit accompagnée de mesures permettant de renforcer la qualité des formations et d'aboutir à une reconnaissance académique pleine et entière des diplômes.