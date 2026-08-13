Cote d'Ivoire: Journée internationale de la jeunesse - Trois priorités majeures inquiètent la jeunesse ivoirienne

La Journée internationale de la jeunesse s'est tenue le mercredi 12 août 2026 au Parc des Expositions d'Abidjan, à l'occasion de la deuxième édition des consultations nationales de la jeunesse.

Organisée autour du thème « Différentes réalités, aspirations communes », la célébration a été marquée par la restitution des consultations conduites en 2026 dans les 31 régions du pays.

Il ressort des consultations trois (3) inquiétudes majeures, notamment la lutte contre les drogues et produits addictifs, l'utilisation responsable des réseaux sociaux et les enjeux liés à l'intelligence artificielle.

Comme solutions, la jeunesse propose de renforcer la prévention des addictions en milieu scolaire, d'intensifier la lutte contre la cybercriminalité, de développer l'éducation au numérique et de favoriser l'inclusion ainsi que l'accès aux nouvelles technologies. Sem Robert Beugré Mambé, chef du gouvernement, s'est réjoui de toutes ces aspirations. Il a par ailleurs fait savoir que le gouvernement ivoirien fera sa part à travers une méthode simple, c'est-à-dire : écouter, agir, rendre compte et vérifier.

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Dans la même veine, il a instruit le ministre chargé de la Jeunesse de garantir la transparence dans la mise en oeuvre du Fonds d'appui aux organisations de jeunesse, notamment à travers la publication des appels à projets, des critères d'éligibilité et des règles de sélection avant toute attribution. Le Premier ministre Beugré Mambé a invité les jeunes à soumettre des projets sérieux et utiles aux communautés. Pour lui, il faut absolument à la Côte d'Ivoire et à l'humanité une belle nation respectée et admirée.

Pour sa part, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré a souligné que le programme jeunesse du gouvernement 2026-2030 ambitionne d'impacter 5,3 millions de jeunes à l'horizon 2030. Notons qu'un effort budgétaire de 4,3 milliards de FCFA a été mobilisé pour soutenir les activités des organisations de jeunesse. Source Cicg.