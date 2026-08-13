Cote d'Ivoire: Conflit communautaire à Kossandji - 18 personnes écrouées après les affrontements meurtriers

Une semaine après les violents affrontements intercommunautaires survenus à Kossandji, dans le département d'Alépé, la justice est passée à l'action. Dix-huit personnes ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt pour leur implication présumée dans ces violences qui ont coûté la vie à sept personnes.

Les événements survenus le 4 août 2026 dans la localité de Kossandji, située dans la sous-préfecture de Danguira, continuent de susciter une vive émotion. Ce conflit opposant des membres de différentes communautés a dégénéré en affrontements particulièrement violents, faisant sept morts et plusieurs blessés.

Selon un communiqué du procureur de la République près le Tribunal de première instance d'Abobo, une personne demeure toujours portée disparue. Les violences ont également occasionné d'importants dégâts matériels, aggravant davantage le bilan de cette crise.

Face à la gravité de la situation, le parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête afin d'identifier les responsables et de les traduire devant la justice.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les investigations menées par les services compétents ont permis l'interpellation de dix-huit personnes. Déférés devant le parquet le mercredi 12 août 2026, les suspects font désormais l'objet d'une information judiciaire.

Les personnes mises en cause sont poursuivies pour plusieurs infractions, notamment le meurtre, les troubles à l'ordre public, la détention illégale d'armes à feu des cinquième et sixième catégories, l'association de malfaiteurs, le vol commis de nuit et en réunion, les dégradations volontaires de biens mobiliers, la destruction volontaire d'immeubles par incendie ainsi que les coups et blessures volontaires.

Ces faits sont prévus et réprimés par plusieurs dispositions du Code pénal ivoirien ainsi que par la loi du 23 décembre 1998 relative à la réglementation des armes, des munitions et des substances explosives.

À l'issue de leur présentation devant le parquet, les dix-huit suspects ont été inculpés pour l'ensemble des infractions retenues contre eux et placés sous mandat de dépôt.

Cette décision judiciaire marque une nouvelle étape dans le traitement de cette affaire qui a profondément ébranlé les populations de Kossandji et des localités environnantes.

Au-delà des poursuites engagées, cette tragédie remet au premier plan la question de la prévention des conflits communautaires et du renforcement des mécanismes de dialogue dans les zones rurales.

Les autorités judiciaires entendent désormais faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ces affrontements afin d'établir les responsabilités de chacun et d'éviter que de tels événements ne se reproduisent.