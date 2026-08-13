Cote d'Ivoire: Filière anacarde / Identification des exploitants et exploitations - La phase d'extension de l'opération a démarré dans le Poro

Le lancement officiel de la phase d'extension de l'opération d'identification des exploitants et exploitations de la filière anacarde a eu lieu, le 12 août, à Korhogo.

Après l'étape pilote, dans la région du Tchologo, la phase d'extension de l'opération d'identification des exploitants et exploitations de la filière anacarde a véritablement démarré depuis hier, dans le Poro. Le lancement officiel a eu lieu mercredi 12 août, à Korhogo.

La cérémonie a été présidée par le préfet de la région du Poro, préfet du département de Korhogo, Karim Diarrassouba. Il avait à ses côtés, le directeur des délégations régionales du Conseil du Coton, anacarde et karité, Mamadou Doumbia, le directeur général dudit Conseil, Mamadou Berté. Plus de 200 producteurs, venus des différentes localités de la région du Poro, ont été recensés, lors de la première journée.

Le préfet de la région du Poro a salué la forte mobilisation des producteurs. « Votre présence massive témoigne de l'intérêt que vous accordez à cette grande opération », a-t-il souligné.

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S'adressant aux autorités coutumières, Karim Diarrasouba a fait savoir que les agents recenseurs se rendront dans leurs localités respectives pour mener cette opération. « Nous vous demandons d'accueillir à bras ouverts les agents recenseurs pour que l'opération puisse se dérouler dans de meilleures conditions », a-t-il recommandé.

Promettant de s'impliquer personnellement pour la réussite de cette opération. « Nous allons utiliser tous nos canaux d'information et de sensibilisation pour faire en sorte que cette opération soit un succès », a-t-il assuré.

Mamadou Doumbia, directeur des délégations régionales du Conseil du Coton, anacarde et karité a, pour sa part, souligné que l'objectif global de cette opération est de disposer d'une base de données nationale exhaustives des producteurs d'anacarde et de leurs exploitations, pour une meilleure traçabilité et un suivi renforcé de la production.

« Il s'agira, de façon spécifique, d'identifier formellement tous les producteurs d'anacarde, soit plus de 500 000 visés, de géolocaliser leurs plantations estimées à plus de 1,4 million d'hectares et de leur délivrer des cartes professionnelles de producteurs d'anacarde », a-t-il précisé.

Quant à Simplice Gué, directeur du système d'informations, des études et de la prospective au Conseil Coton Anacarde Karité, il a indiqué que les agents recenseurs iront dans tous les villages de la région pour rencontrer et échanger avec chaque producteur et collecter un certain nombre d'informations capitales. « Chers parents producteurs, ces agents recenseurs iront vers vous pour recueillir toutes les informations sur vous et sur votre famille », a-t-il lancé.

Ajoutant qu'une fois ces informations recueillies, il sera facile pour le Conseil de les accompagner. « Si nous devons remettre des sachets dans une localité, nous saurons le nombre exact de producteurs à qui les remettre. Cela nous rendra plus efficaces », a-t-il soutenu.

A l'en croire, avec ces données, les producteurs auront leur carte professionnelle de producteur d'anacarde, mais aussi, il leur sera délivrée, ainsi qu'à leur femme et leurs enfants, la Carte de la couverture maladie universelle (Cmu), afin que toute la famille puisse bénéficier des soins gratuits dans les Centres de santé ruraux (Csr) publics.