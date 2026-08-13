Cote d'Ivoire: Emploi au pays - Le ministère clarifie les règles sur le recrutement des travailleurs étrangers

Le ministère de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle réagit, ce mercredi 12 août, à une offre d'emploi publiée pour un poste basé en Côte d'Ivoire et réservée aux « candidats libanais uniquement ». S'il rappelle que le recrutement de travailleurs étrangers est autorisé, il précise que les employeurs ne peuvent pas écarter d'emblée les candidats en raison de leur nationalité.

Une offre d'emploi portant la mention « candidats libanais uniquement » suscite des interrogations. Le ministère de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle a apporté des précisions sur les règles applicables en Côte d'Ivoire. Dans une publication diffusée sur ses canaux officiels, le ministère indique avoir pris connaissance de cette offre, qui concerne un poste basé en Côte d'Ivoire. Le ministère précise d'abord que le recours à un cabinet de recrutement étranger n'est pas interdit. Une entreprise installée en Côte d'Ivoire peut solliciter les services d'un cabinet privé de placement, y compris établi à l'étranger, afin de rechercher des profils correspondant à ses besoins.

En revanche, l'offre d'emploi elle-même ne peut pas, dès le départ, exclure des candidats sur le seul fondement de leur nationalité. Selon le ministère, la mention « candidats libanais uniquement » pose ainsi problème au regard du Code du travail ivoirien, qui interdit les discriminations fondées sur l'ascendance nationale.

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Le ministère rappelle toutefois qu'il n'est pas interdit à une entreprise ivoirienne de recruter un travailleur étranger. Ce recrutement est cependant soumis à une procédure. Lorsqu'un poste est vacant, l'employeur doit notamment le déclarer auprès de l'organisme public de placement et le publier dans un quotidien national à grand tirage. À l'issue d'un délai d'un mois à compter de la première publication, si aucun candidat national ne répond au profil recherché, l'employeur peut alors recruter un autre candidat, notamment étranger, disposant des compétences recherchées. Dans le cas de l'offre réservée aux candidats libanais, le ministère indique que l'entreprise de construction installée en Côte d'Ivoire à l'origine du recrutement n'a pas encore été identifiée.

Cette identification permettra aux services compétents de vérifier notamment si la vacance du poste a été régulièrement déclarée et publiée et si le délai prévu par la réglementation avant le recours à une main-d'oeuvre étrangère a été respecté. "le recrutement d'un travailleur étranger est possible en Côte d'Ivoire, mais réserver d'emblée une offre d'emploi à une seule nationalité ne l'est pas », précise le communiqué.