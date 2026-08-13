Cote d'Ivoire: Kounahiri/Développement local - Plusieurs infrastructures de base inaugurées

Augustin Bissa, maire de la commune de Kounahiri, s'est engagé à mettre à la disposition des populations des infrastructures socio-économiques de base en vue d'améliorer leurs conditions de vie.

La construction d'un dispensaire à Grahipla-Fassapla, de deux marchés modernes à Golipla et Agbaou ainsi que l'installation de feux tricolores au grand carrefour d'Agbaou s'inscrivent dans cette ambition. Les villages bénéficiaires sont tous rattachés à la commune.

Les différentes infrastructures de base construites ont été remises officiellement, le mercredi 5 août, par le premier responsable de la commune, selon l'Aip. Le dispensaire de Grahipla-Fassapla comprend notamment une salle de consultation, deux salles d'hospitalisation de deux lits chacune, une salle d'attente, un bureau pour l'infirmier, des toilettes et un incinérateur. Cette infrastructure sanitaire de premier contact desservira plusieurs localités aux alentours.

A Golipla et Agbaou, les deux marchés modernes ont été construits sur une superficie de 450 m2 chacun. Chaque infrastructure comprend quatre magasins, dont deux prévus pour accueillir des chambres froides, 22 étals ainsi que des espaces de circulation et des aménagements en vue de favoriser l'hygiène et le confort des commerçants et des usagers.

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Cette série d'inaugurations s'est achevée par la mise en service des feux tricolores du grand carrefour d'Agbaou. Le dispositif comprend huit feux. Il est réparti entre la circulation automobile et les traversées piétonnes.

Augustin Bissa a pris l'engagement de poursuivre la réalisation des infrastructures. Ce qui va contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses administrés. Il les a invités à fréquenter les infrastructures mises à leur disposition et à respecter les feux tricolores.

Pour sa part, François Kamano Baffrou, préfet du département de Kounahiri, a félicité le maire et son conseil municipal pour toutes ces réalisations qui, selon lui, vont favoriser un meilleur accès aux soins, un développement des activités commerciales et une sécurisation des usagers de la route.

Plusieurs autorités administratives et politiques ainsi que nombreux membres du conseil municipal ont pris part à cette série d'inaugurations. La population s'est déplacée massivement pour témoigner toute sa reconnaissance au maire et à son conseil.