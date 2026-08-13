Burkina Faso: Installation des ponts mobiles - Le ministère forme des techniciens pour parer aux urgences

13 Août 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par DCRP/MCP

Le ministre de la construction de la patrie, le camarade Mikaïlou SIDIBÉ s'est rendu dans l'enceinte de l'Ecole nationale des travaux publics où des techniciens de son département prennent part à une formation pratique dédiée aux techniques de montage des ponts métalliques mobiles de type « unibridge ».

Axée sur l'opérationnalité immédiate des équipes techniques, cette initiative vise à renforcer les capacités techniques des acteurs nationaux en matière de montage, de démontage, d'entretien et de déploiement opérationnel desdits ponts afin d'améliorer la capacité d'intervention rapide de l'État en cas de rupture de circulation.

Au cours de sa visite, le camarade Mikaïlou SIDIBÉ a souligné l'importance capitale du transfert de savoir-faire aux cadres burkinabè qui permettra, selon lui, d'allier la théorie à la pratique, conformément à la vision du président du Faso.

S'adressant aux formateurs et aux participants, le ministre a salué et encouragé la rigueur des modules qui seront dispensés. Il a aussi réitéré la volonté du gouvernement de privilégier des solutions techniques fiables, durables et rapidement déployables sur le terrain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au total, ce sont cent vingt (120) agents issus du ministère de la construction de la patrie, du génie militaire et de l'agence Faso Mêbo qui seront formés à cette technique.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.