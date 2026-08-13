Cote d'Ivoire: Journées du pagne traditionnel ivoirien 2026 - L'ambition d'une filière tournée vers l'industrialisation

Du 27 au 29 août 2026, le Centre de démonstration et de promotion des technologies (CDT) accueillera la 7e édition des Journées du pagne traditionnel ivoirien (JPTI). Placée sous le signe de la structuration des acteurs, de la transition écologique et de l'innovation, cette édition entend faire du textile traditionnel un véritable moteur de développement économique et culturel.

Le pagne traditionnel ivoirien s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa quête de reconnaissance et de modernisation.

Les 27, 28 et 29 août prochains, les acteurs du secteur se retrouveront au Centre de démonstration et de promotion des technologies (CDT), à l'occasion de la 7e édition des Journées du pagne traditionnel ivoirien (JPTI).

Placée sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie, cette rencontre réunira des artisans, des tisserands, des stylistes, des créateurs, des industriels et des experts autour du thème : « Structuration des acteurs, transition écologique et innovation ».

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L'ambition est claire : faire du pagne traditionnel ivoirien un secteur mieux organisé, plus compétitif et davantage orienté vers la transformation industrielle.

Une filière en quête de structuration

Au fil des années, le textile traditionnel ivoirien s'est imposé comme un symbole fort du patrimoine culturel national. Cependant, malgré la richesse des savoir-faire et la diversité des créations, la filière reste confrontée à plusieurs défis, notamment l'organisation des acteurs, l'accès aux marchés et l'amélioration des capacités de production.

Les JPTI 2026 entendent apporter des réponses concrètes à ces préoccupations en créant un cadre d'échanges et de réflexion sur l'avenir du secteur.

Les discussions porteront principalement sur les mécanismes susceptibles de renforcer la structuration des différents maillons de la chaîne de valeur, tout en favorisant l'émergence de nouvelles opportunités économiques.

L'innovation et l'écologie au coeur des débats

La transition écologique constituera également l'un des axes majeurs de cette édition.

Les organisateurs souhaitent encourager l'adoption de pratiques plus respectueuses de l'environnement, notamment à travers l'utilisation de procédés de fabrication durables et la valorisation des ressources locales.

L'innovation sera également au centre des réflexions. Les participants examineront les stratégies susceptibles d'améliorer la compétitivité du textile traditionnel ivoirien sur les marchés nationaux et internationaux.

Cette démarche vise à positionner le pagne traditionnel comme un produit capable de concilier héritage culturel, exigences environnementales et performance économique.

Une mobilisation institutionnelle attendue

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Kalil Konaté, assurera le parrainage de cette 7e édition. La présidence de la manifestation sera confiée au président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, l'honorable Bamba Kassoum.

La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, est également attendue pour assurer le patronage de cette importante rencontre consacrée au patrimoine textile national.

Les responsables de la Fédération ivoirienne de textile traditionnel (FITT), les artisans et les différents partenaires du secteur prendront également part aux activités prévues durant ces trois journées.

Les organisateurs ont, par ailleurs, salué l'engagement du directeur général du CDT, Méité Adama Bassessé, pour la mise à disposition des infrastructures du centre afin d'accueillir l'événement.

Au-delà des expositions et des rencontres professionnelles, les JPTI 2026 se veulent une véritable plateforme de promotion du pagne traditionnel ivoirien, présenté non seulement comme un héritage culturel à préserver, mais aussi comme une filière porteuse de croissance, d'emplois et d'innovation.

Pendant trois jours, le textile traditionnel ivoirien tentera ainsi de démontrer qu'il peut devenir un puissant levier de développement économique tout en demeurant un marqueur essentiel de l'identité culturelle nationale.