Cote d'Ivoire: Tiébissou/An 66 à Grogro - Le sous-préfet de Molonou salue la forte baisse des conflits fonciers dans la tribu Djran'hissi

Grogro, village d'environ 1 200 âmes, a abrité les festivités officielles du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Molonou. Paré de ses plus beaux atours, ce village de la tribu Djran'hissi a accueilli, outre les officiels composés des autorités administratives, politiques, religieuses et militaires, les populations des villages de Koffi-Agrokro, Do-Sakassou et Ndênou, qui composent ladite tribu.

Ce sont donc des populations venues des douze villages Nanafouê Dan et d'autres tribus de la circonscription qui ont pris d'assaut l'espace public du village, devenu noir de monde. Le 7 août 2026, sur le coup de 10 heures, il n'y avait plus de places sous la dizaine de bâches dressées pour l'occasion, ni sous les arbres de la place publique.

La chefferie villageoise, à l'image du chef de canton Nanafouê, Sa Majesté Boua Yao Kouakou Roger, était bien sur son 31, dans des apparats de la tradition baoulé. Cadres, élus, hommes, femmes et enfants étaient tous aux couleurs nationales.

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Le salut aux couleurs, exécuté par un détachement de la gendarmerie nationale, des Eaux et Forêts et de la police des pêches, a donné toute sa solennité à la célébration et rappelé le souvenir de la lutte sans merci engagée par le père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, et ses compagnons, ainsi que par les femmes et les nombreux anonymes qui ont perdu la vie dans la lutte pour l'indépendance.

Le sous-préfet de Molonou, Jean-Noël Gueu Ven, a rappelé que ce jour était un grand moment de souvenir et une source de fierté pour tous les Ivoiriens. « La Côte d'Ivoire est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à la volonté et à la détermination d'un grand bâtisseur comme Félix Houphouët-Boigny, dont nous saluons avec déférence la mémoire », a-t-il lancé d'entame.

Évoquant le thème de ce 66e anniversaire, à savoir « L'unité, la paix et le développement dans le Djran'hissi », l'autorité préfectorale a rappelé l'orientation donnée par le Président de la République, Alassane Ouattara, dans son discours de la veille, à savoir cultiver la paix et la sécurité, sans lesquelles le développement ne peut être une réalité en Côte d'Ivoire.

Saluant justement le climat de paix qui prévaut dans sa circonscription, notamment à Grogro, village hôte placé sous l'autorité de Nanan Amoin Amélie, Jean-Noël Gueu Ven s'est réjoui du très faible taux de conflits dans sa zone de compétence.

« Je note avec satisfaction que le nombre de conflits fonciers en tous genres dans la circonscription administrative de Molonou a fortement baissé au cours du premier semestre de l'année 2026. Cela traduit bien la prise de conscience des populations quant à l'impact négatif des conflits fonciers sur le maintien de la paix dans notre sous-préfecture », a salué le sous-préfet.

Il a invité les populations à s'inscrire dans cette dynamique de paix en cultivant le pardon. À la jeunesse, l'administrateur a recommandé l'amour du travail bien fait. Il a engagé les jeunes à se lancer dans des activités génératrices de revenu, avec la ferme conviction de réussir. « Car c'est le travail qui assure l'indépendance d'un homme, garantit sa dignité et son bonheur », a-t-il ajouté, non sans dénoncer les fléaux, comme la drogue, qui minent la jeunesse.

Le sous-préfet a terminé en saluant la bravoure des Forces de défense et de sécurité (Fds), grâce auxquelles les populations peuvent vaquer à leurs occupations dans la sérénité, ainsi que l'engagement des cadres, des élus, des enseignants et de toutes les couches sociales en faveur de la préservation de la paix dans la cité.