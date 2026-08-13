Cote d'Ivoire: Bonoua - Des voisins cambriolent la commerçante et finissent au tribunal

A. Sandé et son ami, ont été condamnés récemment par le Tribunal de Grand-Bassam à 2 ans de prison ferme, 100.000 FCFA d'amende et 5 ans d'interdiction de droits civiques pour vol portant sur deux sacs de chaussures appartenant à leur voisine commerçante.

Les deux hommes condamnés connaissaient très bien leur victime : dame M. S, commerçante de chaussures de fripperie. Ils habitent tous dans le même quartier dans le village d'Assé.

Profitant de cette confiance, ils ont décidé de cambrioler son magasin. Butin : 2 sacs de chaussures neuves d'une valeur marchande de 750.000 FCFA, selon la victime.

Alertées, des personnes de bonne volonté du quartier ont organisé une battue. Les deux suspects ont été interpellés et remis aux forces de l'ordre.

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À la barre, A. Sandé et son acolyte ont reconnu les faits et demandé pardon. « Cela ne va plus se répéter, M. le juge », ont-ils plaidé.

La commerçante, elle, a expliqué n'avoir pu récupérer que "un demi-sac" de sa marchandise. Elle a finalement retiré sa plainte.

Un geste insuffisant pour éteindre les poursuites. Le président du tribunal l'a rappelé à l'audience : « On peut retirer une plainte mais la voie de condamnation continue ».