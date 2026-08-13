Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - 24 mois de prison ferme et 300 000 FCFA d'amende pour un vendeur de drogue

13 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Le Tribunal de section de Grand-Bassam a condamné récemment G. I à 24 mois d'emprisonnement ferme et 300 000 francs CFA d'amende pour détention et vente de drogue.

Interpellé fin juillet dans le village de Mondoukou, lors d'une opération de la Brigade Anti-stupéfiant d'Aboisso, le prévenu a été pris en flagrant délit. Selon le procès-verbal lu à l'audience par le procureur, Gindo Issa proposait même son produit à des éléments des forces de l'ordre en civil.

Devant la barre, l'homme a changé de version.

« Les boules de cannabis trouvées en ma possession sont utilisées pour mes soins traditionnels. Elles m'aident à combattre une maladie, une hernie qui m'empêche de pouvoir exercer pleinement mes activités », a-t-il déclaré.

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Il admet cependant la consommation et donne des précisions sur son approvisionnement : « J'ai acheté des boules de cannabis à l'immeuble vert, à côté du garage au quartier phare de Grand-Bassam ».

Une défense que le tribunal n'a pas retenue. Elle contredit en effet les déclarations qu'il avait lui-même signées au commissariat. Le prévenu a donc été reconnu coupable de détention et de vente de stupéfiants.

Ce verdict rappelle la fermeté de la loi ivoirienne sur la question. L'article 65 de la loi n°2013-451 sur la cybercriminalité et les textes sur les stupéfiants prévoient des sanctions lourdes pour toute personne impliquée dans la détention et la vente de drogue.

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