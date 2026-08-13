Gabon: Programme des inaugurations du Président Brice Clotaire Oligui Nguema

À l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'Indépendance du Gabon, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, a arrêté un programme exceptionnel d'activités qui se déroulera du 11 au 18 août 2026 à Libreville.

À travers cette programmation, le Chef de l'État souhaite donner à la célébration de la Fête nationale une dimension nouvelle.

Le 17 août ne sera plus seulement le rendez-vous de la parade militaire et de la célébration de notre mémoire nationale ; il sera également l'occasion de présenter aux Gabonaises et aux Gabonais les réalisations concrètes accomplies dans différents secteurs de la vie nationale : aménagement urbain, santé, défense et sécurité, patrimoine, commerce, diplomatie, mémoire nationale et infrastructures publiques.

Cette démarche traduit une conviction : une Nation ne célèbre véritablement son indépendance que lorsqu'elle est en mesure de montrer ce qu'elle construit, ce qu'elle transforme et ce qu'elle offre à son peuple. Le Porte-Parole de la Présidence de la République.

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Ainsi, le mardi 11 août 2026, le Chef de l'État procédera à l'inauguration de voiries dans le Grand Libreville et d'autres infrastructures destinées à améliorer la mobilité et le cadre de vie des populations. Ces réalisations, visant par ailleurs à renforcer la sécurité dans nos quartiers, en en facilitant l'accès aux forces de sécurité, à toute heure du jour et de la nuit.

À cette occasion, les Maires d'arrondissement du Grand Libreville sont invités à être présents sur les différents sites aux côtés du Chef de l'État.

Le mercredi 12 août 2026 sera consacré au secteur de la Santé, avec au programme : · l'inauguration de l'Hôpital d'arrondissement de la Peyrie ; · l'inauguration du Centre de Santé d'Akébé ; · l'inauguration d'un laboratoire national ; · la remise d'équipements au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL).

Le jeudi 13 août 2026, consacré au secteur de la Défense et de la Sécurité, sera l'occasion pour le Chef de l'État de procéder à : · l'inauguration de l'État-major de la Marine nationale ; · l'inauguration de la DGCISM ; · l'inauguration de l'État-major des Sapeurs-Pompiers ; · l'inauguration de plusieurs services à la Prison centrale de Libreville ; · l'inauguration du GBI ; · l'inauguration de l'État-major du Régiment de Parachutistes Gabonais (RPG). Le Porte-Parole de la Présidence de la République

Le vendredi 14 août 2026 sera consacré à la mémoire, au patrimoine national, au commerce et à la sécurité maritime. Au programme : · inauguration du Mausolée Léon Mba ; · inauguration du Marché de Mindoubé ; · réception d'un patrouilleur pour le compte de la Marine nationale ; · réouverture de la Cathédrale Sainte-Marie. S'agissant de ce dernier point, il convient de noter que le Chef de l'État a personnellement contribué à la finalisation des travaux, permettant ainsi l'aboutissement de ce chantier et la réouverture de ce lieu emblématique du patrimoine religieux et historique de Libreville.

Le samedi 15 août 2026, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, S.E.M. Brice Clotaire Oligui Nguema, recevra S.E.M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, pour une visite de travail et d'amitié, qui s'inscrit dans leur volonté commune de consolider la coopération entre les deux pays.

Le dimanche 16 août 2026 sera consacré à la mémoire nationale, à la reconnaissance du mérite et au renforcement de l'action diplomatique. Au programme : · cérémonie d'hommage à feu le Président Léon Mba ; · cérémonie de décoration à l'Esplanade du Sénat ; · inauguration de l'Hôtel des Affaires étrangères.

Cette journée permettra à la République d'honorer la mémoire de ses bâtisseurs, de distinguer celles et ceux qui se sont illustrés par leur engagement au service de la Nation et de renforcer les infrastructures dédiées à la diplomatie gabonaise.

Le lundi 17 août 2026, le Gabon célébrera le 66e anniversaire de son accession à l'Indépendance. Au programme de cette journée sacrée figurent l'inauguration de la Place Georges Damas Aleka, suivie de la montée des couleurs sur ce même site, puis de la Grande Parade Militaire.

Enfin, le mardi 18 août 2026, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, S.E.M. Brice Clotaire Oligui Nguema, recevra S.E.M. Horta Inta-A Na Man, Président de la République de Guinée-Bissau.

Cette visite prolongera la dynamique diplomatique de la semaine et illustrera la volonté du Gabon de maintenir un dialogue constant avec ses partenaires africains.

À travers ce programme, le Chef de l'État entend donner à la célébration du 17 août une portée renouvelée. La Fête nationale sera à la fois un hommage à notre histoire, une célébration de notre identité, un moment de rassemblement et un temps de bilan sur les réalisations accomplies pour le peuple gabonais.

Du 11 au 18 août, chaque secteur apportera ainsi sa contribution à cette célébration : la ville et ses voiries, la santé et ses infrastructures, la défense et la sécurité, le patrimoine et le commerce, la diplomatie et la mémoire nationale. Le Gabon ne célébrera donc pas seulement une date.

Il célébrera une histoire. Il montrera ce qu'il construit. Il rendra compte de ce qui a été accompli. Et il réaffirmera sa volonté de construire un avenir à la hauteur des aspirations de son peuple. Fait à Libreville, le 10 août 2026. Je vous remercie.