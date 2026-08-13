Gabon: ANINF - Quand la Tour du numérique ouvre ses portes aux enfants

13 Août 2026
Gabonews (Libreville)

Comment expliquer le travail de papa ou de maman ? Le 12 août 2026, l'ANINF a donné une réponse originale : en invitant les enfants de ses agents à la Tour ANINF pour une journée d'immersion.

Entre visites des serveurs, échanges avec les équipes et temps de partage, les jeunes ont découvert les coulisses de l'agence et les métiers qui font bouger les lignes du numérique au Gabon.

Inscrite dans la semaine du 17 août 2026 sur le thème « Le numérique nous connecte, l'humain nous rassemble », cette initiative reflète la vision du Président Brice Clotaire Oligui Nguema : investir dans le capital humain.

À l'initiative du DG Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki, l'ANINF veut « donner le goût du numérique et de l'innovation aux enfants, car ce sont eux qui porteront la souveraineté numérique de demain. »

Plus qu'une journée portes ouvertes, c'est un message : l'avenir du numérique gabonais se prépare dès aujourd'hui, avec les familles et pour les générations futures.

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