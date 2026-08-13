Gabon: Cross du pays / Adrienne Kengue, la révélation venue de Mbel Lebamba - Cross Lowa Solidarité

On ne l'attendait certainement pas à un tel niveau de performance, surtout pour une première participation dans cette discipline. Pourtant, Adrienne Kengue, surnommée affectueusement « Vane », vient de créer la surprise lors des Cross du Gabon - Cross Lowa Solidarité, en s'imposant comme l'une des révélations de cette compétition.

Avant de découvrir l'athlétisme, Adrienne Kengue avait déjà marqué son passage dans le monde sportif à travers le football. Dès son plus jeune âge, elle a fait ses preuves au sein de l'un des clubs les plus emblématiques du département de la Lowa : l'AC Muludi de Mbel, où elle a laissé une empreinte remarquable dans la section féminine.

Dans ce village où le football est bien plus qu'un simple sport, mais une véritable passion transmise de génération en génération, Adrienne aurait pu poursuivre sa carrière sous d'autres couleurs. Des opportunités de rejoindre d'autres clubs, voire d'évoluer à l'étranger, se seraient présentées, mais les politiques internes du club n'ont pas toujours facilité ces perspectives.

Aujourd'hui, l'histoire sportive d'Adrienne prend une nouvelle direction. Devenue jeune commerçante au petit marché de Lebamba, elle continue de nourrir sa passion pour le sport et vient d'ouvrir une nouvelle page de son parcours grâce au cross.

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Pour sa première participation, elle a réalisé une performance remarquable chez les amateurs dames, parcourant les 10 kilomètres en 45 minutes et 17 secondes.

Une prestation qui lui a permis de décrocher la deuxième place et surtout d'attirer l'attention du public, des responsables sportifs et des ressortissants de son village.

Cette performance a particulièrement réjoui les responsables et les fils du village Mbelenaletembe, qui souhaitent désormais accompagner davantage cette jeune athlète afin de lui offrir une meilleure visibilité et de lui permettre de viser de nouvelles échéances, notamment une participation aux prochains grands rendez-vous sportifs nationaux.

Un symbole fort également : le trophée lui a été remis par un cadre de l'ONG Lowa Solidarité, lui-même fils de Mbel, donnant une dimension particulière à cette récompense.

Avec cette entrée remarquée dans le monde du cross, Adrienne Kengue « Vane » démontre que le talent peut parfois surgir là où on ne l'attend pas.

Félicitations à Vane pour cette belle performance et rendez-vous pour la suite de son aventure sportive.