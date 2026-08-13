Dans le cadre de la poursuite des visites et inaugurations engagées à la veille de la célébration de la fête nationale du 17 Août, le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé ce jour à l'inauguration du Centre médical d'Akébé, baptisé Centre médical Tsa-Tsa Eugène, ainsi qu'à celle de l'Hôpital d'arrondissement de La Peyrie, baptisé Hôpital d'arrondissement Dr Paulin Obame Nguema.

Ces deux infrastructures sanitaires viennent renforcer l'offre de soins de proximité dans le Grand Libreville et traduisent la volonté du Chef de l'État de placer la santé au coeur des priorités nationales.

Conformément au Pilier 4 de son projet de société, consacré notamment à la modernisation du système de santé, le Président de la République entend décentraliser et autonomiser les structures sanitaires, développer des infrastructures de haute spécialité, renforcer les capacités des personnels médicaux et paramédicaux et faire du Gabon un pôle sous-régional et continental en matière d'offre de soins de qualité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La mise en service de ces deux établissements répond ainsi à un double objectif : rapprocher les soins des populations et offrir aux professionnels de santé un cadre de travail moderne, digne et adapté à leurs missions.

Au Centre médical Tsa-Tsa Eugène d'Akébé, la modernisation de l'offre de soins permettra notamment de contribuer au désengorgement des grandes structures hospitalières, d'améliorer la qualité des prises en charge et de faciliter l'accès aux soins pour les populations du 3e arrondissement. L'établissement est notamment doté d'un scanner et d'un équipement de radiologie, renforçant ainsi ses capacités diagnostiques.

Les travaux de construction et d'aménagement de cette infrastructure ont débuté en février 2025 et se sont achevés en août 2026. La réalisation de ce projet a également contribué à la création de 84 emplois, participant ainsi à l'activité économique et à l'insertion professionnelle.

À travers ces investissements, l'ambition est également de favoriser une meilleure autonomie des structures sanitaires, afin qu'elles puissent disposer de ressources nécessaires à leur fonctionnement et à l'amélioration continue de leurs prestations.

L'Hôpital d'arrondissement de La Peyrie, baptisé Dr Paulin Obame Nguema, constitue également une avancée majeure. Il devient notamment le premier hôpital d'arrondissement à être doté d'un scanner, une dotation qui s'inscrit dans une dynamique appelée à être étendue à d'autres structures sanitaires du pays.

Les travaux réalisés à La Peyrie ont porté sur la réhabilitation du bâtiment existant ainsi que la construction d'un nouveau bâtiment, pour un montant de 880 742 000 francs CFA, avec un financement de la Banque africaine de développement (BAD).

À l'occasion de ces inaugurations, le Chef de l'État a également procédé à la remise d'une ambulance au Centre médical Tsa-Tsa Eugène et de deux ambulances au SAMU du CHUL, afin de renforcer les capacités de transport et de prise en charge des patients.

Ces réalisations traduisent l'engagement du Président de la République à faire de la santé un levier essentiel du développement humain, à rapprocher les soins des populations et à garantir un accès plus équitable à des soins de qualité. Investir dans la santé, c'est investir dans l'avenir de la Nation.