Congo-Brazzaville: Tournoi Ayessa-Lomma - La première édition achevée en apothéose

A l'initiative du conseiller départemental de la Cuvette, Serge Itoua, la communauté urbaine de cette localité a vibré, du 20 juillet au 7 août, au rythme de la première édition du tournoi de football dénommé Firmin- Ayessa-Lomma. Sur les quatorze équipes, Saint-Pierre a remporté la finale au grand bonheur de la population de ce district qui s'est mobilisée durant plus de deux semaines pour assister aux différents matches de ce tournoi.

Placé sous le signe de l'unité et de la solidarité de la population de Makoua, le tournoi Firmin-Ayessa-Loma a contribué au renforcement de la cohésion sociale, de la fraternité et du vivre-ensemble entre les filles et fils de ce district. Aussi a-t- il a permis de rendre un hommage vivant à Firmin Ayessa, ancien ministre d'Etat et député de la circonscription unique de Makoua. « Par son engagement, sa proximité avec la population, son attachement et sa volonté permanente de promouvoir l'unité et la solidarité, Firmin Ayessa a laissé une empreinte indélébile dans nos consciences... », déclarait Serge Itoua à l'ouverture du tournoi.

D'où la participation active de Bélinda Ayessa, directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, et de Thony Ayessa.

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Saluant l'initiative de ce tournoi en mémoire de leur père, Bélinda Ayessa a estimé que cela «n'a pas été une simple succession de rencontres sportives. Il a été un champ de fraternité, une célébration de l'unité, de la rencontre entre les coeurs», demandant à Dieu de bénir l'organisateur, Serge Itoua. Cette compétition sportive, la première du genre en mémoire de Firmin Ayessa, a reçu l'assentiment de la population de Makoua qui souhaite que celle-ci se pérennise dans la durée. Un sentiment de satisfaction aussi pour le promoteur : «Notre ambition est de pérenniser ce tournoi pour offrir à la jeunesse un cadre permanent d'expression de ses talents et perpétuer la mémoire de notre icône, Firmin Ayessa. Nous comptons sur le soutien de tous pour tenir cet engagement .»

Par ailleurs, Serge Itoua a salué l'élan de solidarité de la population de Makoua pour la réussite de ce tournoi, la remerciant pour son apport et son soutien multiforme. Il n'a pas manqué d'adresser également ses remerciements« à la famille de feu ministre d'Etat, Firmin Ayessa, dont le soutien moral a constitué un réel motif d'encouragement », avant de se retrouver avec son équipe autour des danses folkloriques du terroir. Une manière de préserver l'unité et la solidarité de la population de Makoua.

Quelques réalisations du conseiller Serge Itoua

En sa qualité de conseiller départemental, sous le label du Parti congolais du travail, Serge Itoua s'active dans de nombreuses actions communautaires en faveur de son terroir. On peut noter, entre autres, l'opération de salubrité et d'assainissement dite « Leboussa » de Makoua organisée le 6 juin dernier; la dotation du matériel aratoire aux chefs de village de Makoua ainsi que la visite du champ de cacao de la coopérative Agrikem, le 11 juin, et la poursuite de la dynamique de réhabitation des forages des quartiers Moussa Ketta, Ohadé et le centre ville de Makoua, le 16 juin.