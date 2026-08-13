Congo-Brazzaville: Numérique - Congo Telecom, une entreprise « structurée » aux yeux du ministère de tutelle

Reçu au siège de Congo Telecom le 10 août, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Frédéric Malik Nguema Nzé, en est reparti convaincu de son sérieux. L' opérateur historique est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la feuille de route gouvernementale de digitalisation.

Frédéric Malik Nguema Nzé a effectué, entouré de ses principaux collaborateurs, une visite de travail au siège de Congo Telecom à Brazzaville, où il a été reçu par le directeur général de l'entreprise, Yves Castanou, et son équipe de direction. Cette visite cadre avec la méthode que le ministre a choisi d'imprimer à son action depuis sa prise de fonction : aller à la rencontre des structures sous tutelle pour en comprendre le fonctionnement et ajuster en conséquence la feuille de route de digitalisation portée par le gouvernement.

Devant la délégation ministérielle, le directeur général technique adjoint de Congo Telecom, Hervé Ahouangonou, a détaillé les chantiers en phase avec les grands dossiers de l'actualité numérique nationale. Revenant sur les task forces dédiées au projet de digitalisation du secteur public, évoquées quelques instants plus tôt par le cabinet du ministre, il a rappelé que « qui dit digitalisation demande qu'il y ait une connectivité des différents systèmes ». Sur ce terrain, Congo Telecom se positionne déjà comme un acteur de poids : l'entreprise fournit à ce jour de la connectivité fibre aux particuliers, aux entreprises et aux organismes de l'État.

L'enjeu, pour l'opérateur historique, n'est donc pas d'étendre une couverture déjà réelle, mais d'en garantir la continuité. « Il ne faut pas qu'on dise que tel particulier ou telle personne veut accéder à un service, mais que la connexion a coupé, comme on le voit parfois lorsqu'on va dans les banques », a précisé Hervé Ahouangonou, plaidant pour une connectivité hautement disponible sur l'ensemble des usages critiques.

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Il a également mis en avant le dispositif de cybersécurité déployé par Congo Telecom. « Nous disposons de ce qu'on appelle un socle, où on analyse en temps réel des événements de sécurité et où l'on peut détecter les menaces avant même que des actes malveillants ne soient commis », a-t-il assuré, citant les datacenters de Brazzaville, Pointe-Noire et Oyo ainsi que le maillage national de fibre, appelé à s'étendre demain via les technologies mobiles 3G et 4G dans les zones non couvertes.

Une entreprise « structurée », un personnel « de qualité »

Pour le directeur de cabinet du ministre, Kô Goma, l'objectif de la démarche est sans détour. « Notre conviction est que la digitalisation n'est pas uniquement le fait du ministère tout seul, mais des structures sous tutelle et de l'ensemble des acteurs de l'écosystème », a-t-il affirmé, rappelant qu'une task force présidée par le Premier ministre porte désormais cette ambition. Avec Congo Telecom, il s'agissait de comprendre les derniers projets de connectivité portés par l'entreprise, d'appréhender sa stratégie pour les années à venir, et d'articuler ses ambitions avec la feuille de route gouvernementale de digitalisation.

Le bilan qu'en tire le cabinet du ministre est sans ambiguïté. « On a eu une très belle séance de travail avec l'ensemble des collaborateurs du directeur général et du ministre », a confié Kô Goma, évoquant une « très belle impression » renforcée par la visite du centre d'opérations de sécurité de l'entreprise. Il a salué une « entreprise du portefeuille public qui est structurée, avec un personnel de qualité », se disant impressionné « par la qualité des équipements, mais aussi des équipes ».

Des discussions qu'il a jugées « extrêmement productives, extrêmement intéressantes et enrichissantes », et qui devraient déboucher, selon lui, sur une mobilisation accrue de Congo Telecom dans la mise en oeuvre de la feuille de route gouvernementale en matière de digitalisation, tant sur le volet des infrastructures fixes et mobiles que sur celui de la croissance de l'entreprise.

Cette rencontre confirme l'attention que les pouvoirs publics portent au rôle stratégique des télécommunications dans le développement économique et l'inclusion numérique du pays. Pour Congo Telecom, elle constitue aussi l'occasion de réaffirmer son engagement à contribuer, aux côtés du gouvernement et de l'ensemble des acteurs de l'écosystème, à la construction d'un Congo toujours plus connecté, compétitif et résolument tourné vers l'avenir numérique.