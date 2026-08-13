Afrique de l'Ouest: Marche des valeurs mobilières de l'UEMOA - A l'heure du bilan de la transition verte et digitale

Le marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est organisé autour de deux principaux compartiments qui permettent de mobiliser l'épargne pour le financement à long terme.

Le Compartiment des Actions où s'échangent les titres de propriété des entreprises. Il est dominé par des secteurs stratégiques comme la finance, les télécommunications et l'énergie. Le Marché Obligataire est dédié aux titres de créance, réservé aux Etats et à certaines entreprises privées qui souhaitent lever des fonds pour financer des infrastructures ou des plans de développement.

Le fonctionnement du marché de la BRVM repose sur un écosystème diversifié :

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF-UMOA), le gendarme du marché qui assure la protection de l'épargne et la régulation ;

Le Dépositaire Central / Banque de Règlement (DC/BR), qui garantit la conservation des titres et le dénouement des transactions ;

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Les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI), seules autorisées à exécuter des ordres d'achat ou de vente pour le compte des clients.

Le bilan décennal (2016-2025) met en lumière la mutation profonde de la BRVM. En dix ans, elle est passée d'un marché de niche à une place financière de référence en Afrique, consolidant son rôle de moteur de financement pour les économies de la zone.

Si la première moitié de la décennie a été celle de l'ajustement, la seconde a été celle de la consolidation. En 2025, avec une capitalisation actions record, la BRVM se positionne non plus seulement comme un marché de frontière, mais comme une place financière émergente incontournable.

Lancé en 2017, le 3ième compartiment a ouvert la voie au financement boursier pour les petites et moyennes entreprises, même si son décollage reste un défi majeur face aux exigences de gouvernance. L'introduction de la cotation en continu et le déploiement d'applications de Mobile Trading ont commencé à transformer l'expérience investisseur en permettant ainsi de passer des ordres via leurs smartphone.

La dernière décennie a été également celle du renforcement de la sécurité et de la transparence. Le CREPMF est devenu l'AMF-UMOA (Autorité des Marchés Financiers), avec des pouvoirs de supervision et de sanction accrus. Le cycle de règlement-livraison a été réduit à deux jours après la transaction, alignant la zone sur les standards internationaux et améliorant la liquidité. La généralisation de la notation (GCR, WARA/S&P) est devenue un prérequis pour les émetteurs privés, renforçant la culture du risque.

Par ailleurs, le lancement d'indices comme le BRVM 30 (les valeurs les plus liquides) et le BRVM Prestige (sociétés répondant à des standards de gouvernance élevés) a amélioré la lisibilité pour les investisseurs internationaux

La fin de la décennie (2022-2025) a marqué l'émergence de la Finance Durable (ESG). Des institutions telles que la BOAD ou des États ont réalisé des émissions historiques d'obligations sociales et durables.