Afrique de l'Ouest: BRVM - « Souverainisation » du Marché Obligataire sur la période 2016-2025

13 Août 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)

Le fossé entre les obligations publiques et les obligations privées est devenu abyssal sur la période décennale. En 2016, l'équilibre était presque parfait (49% de titres privés versus 51% pour ceux publics). En 2025, les obligations publiques surplantent le marché de la dette avec 82% des lignes cotées, tandis que le privé tombe à 18%.

Evolution du nombre d'obligations privées et publiques cotées à la BRVM (2016-2025)

La progression fulgurante des obligations publiques (+605% en 9 ans) explique en partie la difficulté de reprise du segment privé. En effet, les États émettent à des taux attractifs avec des garanties souveraines.

Pour attirer les investisseurs, une entreprise privée doit offrir des taux bien plus élevés, ce qui rend le coût de la dette prohibitif pour beaucoup de sociétés sénégalaises. Par ailleurs, les institutionnels (caisses de retraite, assurances) saturent leurs poches d'investissement avec des titres publics, laissant peu de place aux émissions "Corporate".

Par ailleurs, on note une dynamique sur les cinq dernières années : le nombre d'obligations privées a presque doublé, passant de 17 à 32. Cela montre que de nouveaux émetteurs (secteur bancaire, télécoms, microfinance, etc.) commencent à voir la BRVM comme une alternative au crédit bancaire classique.

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