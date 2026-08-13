Madagascar: Journée internationale de la jeunesse - Les jeunes veulent se démarquer

13 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliva

Les jeunes de Toliara souhaitent jouer un rôle actif dans le développement de la région d'Atsimo Andrefana. Ils l'ont clairement exprimé hier.

Un carnaval en tenue traditionnelle a démarré la célébration de la Journée internationale de la jeunesse à Toliara. Hier, des jeunes sont partis de la Maison des jeunes Ankilifaly pour rejoindre le lieu emblématique d'Ankilisoafilira. Un lieu d'échanges, de démonstration et d'exposition qui fait la renommée de la cité du Soleil. La cérémonie officielle a vu la présence du préfet de Toliara, de l'adjoint au maire de la ville, des représentants des services déconcentrés dans la région Atsimo Andrefana et d'organismes onusiens.

Justement, le représentant des jeunes, qui a pris la parole, a remercié les autorités locales et a incité les jeunes à se constituer en force de développement pour la région. « Votre présence témoigne de votre solidarité à la cause des jeunes.

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Votre présence est un honneur pour la jeunesse de Toliara », s'est exprimé Jean Bernard Tovondrainy, membre du Conseil communal de la Jeunesse de Toliara et président de l'association des jeunes « Arinosy Communication », à l'endroit des invités. Il a ajouté dans son discours que l'événement n'est pas une simple parade. « C'est pour démontrer que les jeunes constituent une force de changement, ce qui a entre autres contribué à l'avènement du nouveau régime dans lequel vit le pays actuellement », a-t-il souligné.

Basile Casimir Rambeloson, directeur régional de la Jeunesse et des Sports Atsimo Andrefana, a expliqué qu'il était particulièrement fier des jeunes de Toliara. « Les jeunes d'Atsimo Andrefana sont physiquement et intellectuellement avantagés. Ce sont des ressources importantes pour le développement de la région et du pays », a-t-il fait remarquer.

Jean Bernard Tovondrainy dit ne pas aimer le terme « problème », mais préfère utiliser le mot « défis » quand il parle des blocages et des contraintes auxquels les jeunes de Toliara font face.

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