Mali: Le Français Yann Vézilier gracié par le président Assimi Goïta

Le président malien Assimi Goïta a accordé sa grâce présidentielle au ressortissant français Yann Vézilier. La nouvelle a été rendue publique à travers un communiqué diffusé sur l'ORTM ce 13 août 2026.

Cette mesure de clémence fait suite à d'intenses démarches diplomatiques menées dans la plus grande discrétion par un « pays ami » du Mali, intervenu comme médiateur entre les parties afin de dénouer cette affaire sensible.

Yann Vézilier avait été arrêté en août 2025 au Mali. Il lui était principalement reproché des faits qualifiés d'« atteinte à la sûreté intérieure de l'État », ainsi que des soupçons d'espionnage et des liens non clarifiés avec des services de renseignement étrangers.

Il avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, à 20 ans d'interdiction de séjour au Mali et à une amende de 3,6 millions de FCFA pour « atteinte à la sûreté de l'État ».