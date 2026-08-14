Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 août 2026

revue de presse

Mali: 82 soldats libérés après près de quatre mois de captivité

Quatre-vingt-deux (82) soldats maliens, retenus en otage depuis le 25 avril 2026 par des groupes terroristes, ont été libérés jeudi, a annoncé l'état-major général des forcées armées maliennes.

«Les militaires sont désormais en sécurité et pris en charge par les services compétents», a indiqué l'armée malienne dans un communiqué.

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Cette libération est «l'aboutissement d'un processus engagé dès leur capture» par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM, affilié à Al-Qaïda) et la rébellion touareg du Front de Libération de l'Azawad (FLA), avec une planification et une mobilisation coordonnées des moyens nécessaires à l'opération, a ajouté l'armée, sans en préciser les circonstances.

Saluant le courage et la résilience des militaires durant leur captivité, l'armée malienne a réaffirmé sa détermination à poursuivre sa mission de défense du territoire national, de protection des populations et de sauvegarde de l'intégrité du pays. [Source afrique.le360.ma]

Cameroun: Poursuite des procès des violences pos-életorales d'octobre 2025

Au Cameroun, une nouvelle audience dans le procès des détenus de la crise post-électorale devant le tribunal militaire de Yaoundé a eu lieu ce jeudi 13 août. Des détenus arrêtées à la suite des élections du 25 octobre 2025, scrutin remporté officiellement par Paul Biya, âgé de 93 ans. Ils sont accusés de propagation de fausses nouvelles, de rébellion, d'attroupement et de défaut de carte d'Identité. Les débats se sont poursuivis dans deux dossiers pour 66 détenus.

Les discussions ont porté sur les circonstances de l'arrestation des 66 détenus, dans le cadre de la crise post-électorale au Cameroun, en octobre 2025. Le tribunal voulait savoir s'ils avaient bel et bien manifesté. Mais voilà, les détenus commencent à s'impatienter. Certains se disent épuisés, car plusieurs sont derrière les barreaux depuis dix mois, comme l'explique maître Ndam, membre du collectif d'avocats de la défense des détenus de la crise post-électorale. [Source RFI]

Zambie : Forte affluence pour la présidentielle

À Lusaka, certains électeurs ont commencé à faire la queue plusieurs heures avant l'ouverture des bureaux, prévue à 6 heures. Des files importantes ont été observées dès les premières heures de la matinée, dans une capitale restée par ailleurs particulièrement calme. Une présence policière renforcée avait été déployée autour des centres de vote.

Au total, 8 786 300 électeurs étaient inscrits dans 13 529 bureaux de vote, selon les données électorales disponibles. Près de la moitié des inscrits ont entre 18 et 35 ans. Le scrutin permettait également de renouveler l'Assemblée nationale et les instances locales. [Source Africanews]

Sommet de la SADC - Le cas Madagascar en filigrane

Inédite. Telle sera la position de Madagascar durant le 46e Sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), lundi. La Grande île devait y prendre part en tant que président sortant de l'organisation régionale. Toutefois, la crise politique de septembre et octobre 2025 a rebattu les cartes.

Élu à la présidence de l'organisation régionale lors du sommet organisé à Antananarivo, le 17 août 2025, le pays devait assurer la conduite de l'organisation jusqu'à la réunion de cette année. Mais la chute d'Andry Rajoelina, ancien président de la République, en octobre, a modifié le scénario. Dans un communiqué publié le 1er novembre, la présidence de la Refondation de la République a en effet annoncé que la Grande île se retirait de la présidence de la Communauté de développement de l'Afrique australe. [Source l'Express de Madagascar]

Congo-Brazzaville : Macky Sall, Mahamadou Issoufou et Umaro Sissoco Embaló élevés au rang de Docteurs Honoris causa

L'Université Denis Sassou-N'Guesso (UDSN) a vécu, ce jeudi 13 août 2026, une cérémonie aux accents fortement panafricains. Trois anciens chefs d'État africains (Macky Sall du Sénégal, Mahamadou Issoufou du Niger et Umaro Sissoco Embaló de Guinée-Bissau) ont été élevés au rang de Docteur Honoris causa, en présence du Président congolais, Denis Sassou N'Guesso.

La cérémonie prend une résonance particulière dans cette université conçue comme un espace panafricain. L'UDSN, inaugurée à Kintélé en février 2021, avait justement accueilli les trois dirigeants – Macky Sall, Mahamadou Issoufou et Umaro Sissoco Embaló – lors de son ouverture officielle.

Quelques années plus tard, les mêmes personnalités reviennent à Brazzaville, cette fois pour recevoir une distinction académique. Le symbole est assez fort avec une université qui entend placer le savoir, la formation et la coopération africaine au cœur de son projet rend hommage à trois dirigeants qui ont occupé, pendant plusieurs années, les plus hautes fonctions de leurs États. [Source Afrik.com]

Cacao : Abidjan et Accra s'unissent face aux substituts industriels

La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui fournissent à eux seuls près de 60 % du cacao mondial, engagent une bataille commerciale d'un genre nouveau. Les deux voisins ouest-africains veulent freiner la montée en puissance des substituts au beurre de cacao dans les tablettes de chocolat consommées en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Cette offensive, portée par leurs offices de régulation, vise à préserver la valeur d'une filière qui structure des millions d'emplois ruraux et une part significative des recettes d'exportation.[Source Africtelegraph]

Burkina Faso: Affaire Norbert Zongo : Nouveau recours après la décision de la Cour d'appel

Le procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou a informé l'opinion publique d'un nouveau développement dans le dossier dit de « l'affaire Norbert Zongo ».

Selon le communiqué publié ce 13 août 2026, le juge d'instruction du cabinet n°4 du Tribunal de grande instance Ouaga I avait, par ordonnance rendue le 17 mars 2025, décidé du renvoi en jugement de Wanga Christophe Combasséré, Banagoulo Yaro et Paul François Compaoré.

Ces trois mis en examen doivent répondre, selon les cas, de faits d'assassinat et de destruction volontaire aggravée de biens, de complicité d'assassinat et de destruction volontaire aggravée de biens, ainsi que d'incitation à la commission d'un assassinat. [Source leFaso.net]

Niger-Algérie : Sonatrach lance le forage d'un puits de pétrole à Kafra

La compagnie publique algérienne Sonatrach a lancé jeudi le forage d'un puits d'exploration pétrolière dans le nord du Niger, près de la frontière algérienne. Un projet qui illustre le rapprochement entre les deux pays.

Le forage du puits « Kafra Sud-Est 1 » a débuté jeudi à Kafra, dans le nord désertique du Niger. Les opérations sont menées par ENAFOR, filiale de Sonatrach, jusqu'à une profondeur prévue de 3.900 mètres. La cérémonie de lancement a été présidée par les Premiers ministres algérien Sifi Ghrieb et nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine.

Le bloc de Kafra couvre plus de 23.700 km² et dispose de réserves estimées à plus de 260 millions de barils. Son exploitation fait l'objet d'un contrat de partage de production entre Sonatrach et le Niger, renouvelé en 2022. [Source Africa Radio]

Rwanda : les recettes d'exportation agricoles atteignent le milliard de dollars en 2025/2026

L'agriculture rwandaise contribue à hauteur de 20 % au PIB et emploie environ 35 % de la population active. Au terme de l'exercice fiscal 2025/2026, le secteur consolide ses performances à l'exportation et se rapproche davantage des objectifs nationaux.

Les exportations agricoles ont généré 1,1 milliard de dollars de recettes au terme de l'exercice fiscal 2025/2026, selon une annonce faite le 12 août par le Conseil national de développement des exportations agricoles (NAEB).

Cette enveloppe marque une progression d'environ 24 % par rapport aux 893,16 millions de dollars enregistrés un an plus tôt. Elle constitue un nouveau record pour le secteur, après une année 2024/2025 déjà marquée par une hausse de 6,4 % des recettes d'exportation agricoles.[Source Agence Ecofin]

Guinée : Retour annoncé de Doumbouya à Conakry

Le président guinéen Mamadi Doumbouya est attendu à Conakry ce vendredi 14 août à 11h00, après son congé annuel, a annoncé jeudi le Cabinet civil de la Présidence de la République, concluant une séquence de communication institutionnelle inédite autour de son absence temporaire.

Cette annonce intervient quelques jours après la diffusion d'un message dans lequel Mamadi Doumbouya affirmait que son engagement au service de la Guinée demeurait total, malgré un bref moment de répit passé en mer en compagnie de son épouse. « La Guinée avance, ses institutions fonctionnent, et rien ne détourne notre détermination à conduire la Nation vers les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble », avait-il déclaré sur ses canaux officiels. [Source Apanews]