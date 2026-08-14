Au Burkina Faso, nouveau développement dans l'affaire Norbert Zongo, du nom de ce journaliste d'investigation assassiné le 13 décembre 1998 avec trois de ses compagnons alors qu'il enquêtait sur la mort suspecte du chauffeur du petit frère de l'ancien président Blaise Compaoré. Dans un communiqué, le procureur général près la cour d'appel d Ouagadougou informe que trois personnes, dont François Compaoré, le frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré devront comparaitre devant le tribunal pour répondre des faits d'assassinat, de destruction volontaire aggravées de biens et de complicité d'assassinat. Mais un avocat d'un des accusés a déposé un recours contre l'arrêt de la chambre d'instruction, entrainant un report de l'ouverture du procès.

Le procureur général assure que le dossier sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo était prêt pour « la tenue d'une audience » de jugement c'est-à-dire l'ouverture du procès. Mais le 31 juillet dernier, l'avocat de Banagoulo Yaro, l'un des accusés, a déposé un recours au niveau de la Cour de cassation du Burkina Faso pour contester la décision de la chambre d'instruction.

Le procureur général rassure. La justice burkinabè met tout en oeuvre pour « une issue diligente » de ce dossier dans le respect des principes et règles qui régissent la procédure.

Apres des années de procédure, avec plusieurs rebondissements, la chambre d'instruction a décidé de renvoyer pour jugement, Wanga Christophe Kombassere, Banagoulo Yaro et Paul François Compaoré, frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré. Ils sont poursuivis respectivement pour assassinat et destruction volontaire aggravée de biens et incitation à la commission d'un assassinat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Depuis le drame, le 13 décembre 1998, les défenseurs des droits humains luttent pour obtenir la lumière sur ce qui est appelé « le quadruple assassinat de Sapouyi ». François Compaoré vit à Abidjan depuis 2024. Venu rendre visite à son frère, il ne parvient pas à faire renouveler son visa vers la France.