Burkina Faso: Plusieurs personnalités devront répondre d'assassinat dans l'affaire Norbert Zongo

14 Août 2026
Radio France Internationale

Au Burkina Faso, nouveau développement dans l'affaire Norbert Zongo, du nom de ce journaliste d'investigation assassiné le 13 décembre 1998 avec trois de ses compagnons alors qu'il enquêtait sur la mort suspecte du chauffeur du petit frère de l'ancien président Blaise Compaoré. Dans un communiqué, le procureur général près la cour d'appel d Ouagadougou informe que trois personnes, dont François Compaoré, le frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré devront comparaitre devant le tribunal pour répondre des faits d'assassinat, de destruction volontaire aggravées de biens et de complicité d'assassinat. Mais un avocat d'un des accusés a déposé un recours contre l'arrêt de la chambre d'instruction, entrainant un report de l'ouverture du procès.

Le procureur général assure que le dossier sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo était prêt pour « la tenue d'une audience » de jugement c'est-à-dire l'ouverture du procès. Mais le 31 juillet dernier, l'avocat de Banagoulo Yaro, l'un des accusés, a déposé un recours au niveau de la Cour de cassation du Burkina Faso pour contester la décision de la chambre d'instruction.

Le procureur général rassure. La justice burkinabè met tout en oeuvre pour « une issue diligente » de ce dossier dans le respect des principes et règles qui régissent la procédure.

Apres des années de procédure, avec plusieurs rebondissements, la chambre d'instruction a décidé de renvoyer pour jugement, Wanga Christophe Kombassere, Banagoulo Yaro et Paul François Compaoré, frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré. Ils sont poursuivis respectivement pour assassinat et destruction volontaire aggravée de biens et incitation à la commission d'un assassinat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Depuis le drame, le 13 décembre 1998, les défenseurs des droits humains luttent pour obtenir la lumière sur ce qui est appelé « le quadruple assassinat de Sapouyi ». François Compaoré vit à Abidjan depuis 2024. Venu rendre visite à son frère, il ne parvient pas à faire renouveler son visa vers la France.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.