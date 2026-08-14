En présence du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour le compte de l'université éponyme, les anciens chefs d'État Macky Sall du Sénégal, Mamadou Issoufou du Niger, Umaro Sissoco Embaló de la Guinée-Bissau ont reçu la distinction de docteur honoris causa, le 13 août, au Centre de conférence de Kintélé.

C'est pour leur engagement dans la formation de la jeunesse africaine que les anciens chefs d'État Macky Sall, Mamadou Issoufou et Umaro Sissoco Embaló ont été élevés au grade de docteur honoris causa de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso. Il s'agit de la plus haute distinction académique qu'une université décerne pour honorer des personnalités exceptionnelles.

« Vous incarnez désormais, pour nos enseignants-chercheurs et nos étudiants, des cas d'école vivant et des modèles de leadership de haute facture. Que ces distinctions rappellent à la communauté scientifique universelle que l'Afrique pense son destin, théorise ses solutions et honore ses grands hommes », a déclaré le président de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso, le Pr Ange Antoine Abena.

Une tribune de reconnaissance

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Macky Sall, Umaro Sissoko Embaló et Mahamadou Issoufou ont exprimé leur gratitude au président de la République du Congo pour l'invitation et surtout l'honneur qui leur a été fait. La cérémonie leur a offert, en effet, l'occasion de replonger dans les problématiques africaines liées au développement, à l'intégration et à l'éducation de la jeunesse du continent, avenir de demain. Ils ont salué la communauté universitaire du Congo et des établissements partenaires du Gabon ainsi que de la République démocratique du Congo.

Pour le président Denis Sassou N'Guesso dont l'engagement en faveur de la cause africaine est reconnu par ses pairs, la présence des trois invités de marque de l'université qui porte son nom ajoute à l'optique de construire l'Afrique dans le dialogue et le partage.

Ce qu'ils ont dit

Président du Sénégal de 2012 à 2024, aujourd'hui candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Macky Sall, dans son mot de circonstance, a partagé une conviction : « Former des diplômés est une tâche essentielle. Mais former des esprits créatifs, capables d'anticiper des mutations contemporaines, est une mission sans doute plus ambitieuse. C'est ainsi que nous bâtirons une Afrique qui; par la force de son intelligence et de sa créativité; prendra toute la place qui lui revient dans le concert des nations. C'est le voeu que je forme en acceptant avec fierté et reconnaissance le titre de docteur honoris causa de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso ».

Exhortant les étudiants à sauver l'alma mater en perpétuant sa vocation panafricaine, Umaro Sissoco Embaló, président de la Guinée-Bissau de févier 2020 à novembre 2025, a exprimé sa satisfaction. « Je reçois cette distinction non pas comme une réussite personnelle mais comme un hommage au peuple résilient de la Guinée-Bissau », a-t-il fait savoir.

« Je suis fier d'être honoré », a pour sa part indiqué Mamadou Issoufou, président du Niger de 2011 à 2021. Il a rappelé dans son discours les défis auxquels le continent est confronté, qui ne peuvent être relevés que par la qualité des enseignements universitaires. Et, l'Université Denis-Sassou-N'Guesso n'est pas en marge.

« En élevant les présidents Macky Sall, Umaro Sissoko Embaló et Mahamadou Issoufou à la dignité de docteur honoris causa, notre université a accompli un acte de haute portée académique qui reconnaît non seulement les parcours exceptionnels mais aussi des contributions majeures à la promotion de l'éducation et au rayonnement de l'Afrique », a reconnu le Pr Ange Antoine Abena.