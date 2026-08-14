Mali: 82 militaires otages libérés, les Fama retrouvent des couleurs...

Les Forces armées maliennes (Fama) ont annoncé le 13 août 2026, la libération de 82 militaires qui étaient aux mains des groupes armés rebelles. Ils avaient été kidnappés et gardés en otage depuis les attaques coordonnées du 25 avril 2026 par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim) et le Front de libération de l'Azawad (Fla), notamment après des attaques signalées à Bamako, Kati, Mopti, Sévaré, Gao, Bourem, Kidal ainsi que dans les secteurs de Tessalit et de Kidal, où des soldats auraient été pris en otage. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, l'État-Major général des Armées a indiqué que « les militaires libérés sont désormais en sécurité et pris en charge par les services compétents », sans préciser le ou les lieux exacts de leur libération.

Le communiqué précise également que cette libération est « l'aboutissement d'un processus engagé dès leur capture », mené avec une « planification rigoureuse » et une mobilisation coordonnée des moyens nécessaires. L'État-Major général des Armées dit saluer « le courage, la résilience et la dignité » des militaires libérés, tout en appelant le peuple malien à demeurer vigilant et mobilisé aux côtés des Forces de défense et de sécurité.

Sur les réseaux sociaux et dans les espaces de commentaires en ligne, l'annonce a suscité des réactions contrastées. Les sources consultées ne permettent pas d'identifier de manière fiable plusieurs comptes sociaux précis pro-junte, mais elles donnent accès à certains pseudonymes d'internautes. Sur Seneweb, par exemple, un commentaire publié sous le pseudonyme « Putschistes » critique la version officielle en affirmant que cette libération signifierait que « les putschistes négocient contrairement à ce qu'ils affirment ».

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À l'inverse, les messages favorables aux autorités reprennent surtout les éléments du communiqué officiel, relayé par Malijet, AIB, Alwihda Info, Icimali ou Nouvelle Afrique, qui insistent sur la détermination du commandement à « retrouver et ramener les nôtres », saluent le courage et la résilience des militaires libérés, et remercient la population pour son soutien aux Forces de défense et de sécurité. Les critiques, elles, s'appuient sur les zones d'ombre relevées par la presse, notamment l'absence de détails sur le lieu, les modalités de libération et l'éventuel rôle d'une médiation extérieure.

Au-delà du soulagement des familles, cette libération apparaît aussi comme une séquence de communication majeure pour les autorités de transition. Depuis les attaques coordonnées du 25 avril 2026, qui avaient frappé plusieurs villes et positions stratégiques du pays et coûté la vie au ministre de la Défense, le général Sadio Camara, la junte cherche à reprendre l'initiative symbolique et à restaurer l'image des Fama.

En mettant en avant la récupération de 82 soldats, leur prise en charge et la promesse de « ramener les nôtres », le pouvoir militaire tente de transformer un épisode né d'un revers sécuritaire en récit de résilience, de cohésion et de fidélité envers les troupes. Cette opération contribue ainsi fortement aux efforts de redorer le blason de l'armée, même si les zones d'ombre sur les modalités de libération et le nombre de militaires encore retenus continuent d'alimenter les critiques.