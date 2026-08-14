Afrique de l'Ouest: Dakar et Bissau établissent un calendrier de patrouilles conjointes pour mieux sécuriser leurs frontières

Ziguinchor — Un calendrier des patrouilles conjointes entre les armées sénégalaises et bissau-guinéennes pour la sécurisation des frontières a été établi sur la base des menaces et des secteurs prioritaires identifiés par les Forces de défense et de sécurité des deux pays, a indiqué, jeudi le Colonel Cheikh Gueye, Commandant de la Zone militaire n° 5.

"Un calendrier des patrouilles conjointes a été établi sur la base des menaces identifiées, mais aussi des secteurs prioritaires entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) des deux armées", a-t-il dit lors d'une conférence de presse marquant la fin de la réunion conjointe sur la planification des patrouilles mixtes entre les deux armées.

Selon lui, les patrouilles vont engager toutes les FDS, à savoir les armées, la gendarmerie, la police, les douanes et les services des eaux et forêts, rappelant que tous les secteurs concernées "pourront effectivement participer à ces activités".

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Il a fait savoir que, dans un premier temps, les patrouilles vont se dérouler sur une période de douze mois, dans des secteurs prioritaires bien identifiés, soulignant que les activités de patrouilles seront menées "dans un futur proche, dans les meilleures conditions et dans le respect mutuel entre les FDS des deux pays".

Il a ainsi précisé que ces travaux qui ont duré trois jours ont permis de dégager les orientations communes face aux préoccupations sécuritaires notées au niveau de la frontière, ajoutant que la rencontre a été une occasion de "consolider les forces entre les deux armées".

Les deux parties ont assuré qu'elles sont convaincues qu'une coopération permanente et étroite constitue le facteur essentiel pour la stabilité et la sécurité des populations au niveau des frontières.

"Nous avons pu, pendant ces trois jours identifier toutes les menaces présentes au niveau de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, notamment la présence de bandes armées, les trafics illicites et beaucoup d'autres actes qui sont notés sur les axes frontaliers", a-t-il dit.

Une forte délégation des Forces armées de la Guinée-Bissau et des membres de la Zone militaire numéro 7 ont pris part à cette réunion, qui a été ouverte, mardi par le gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine.