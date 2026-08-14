Soudan: Les forces armées repoussent l'attaque de la milice contre Jabrat Al-Cheikh

Les forces armées ont déclaré dans un communiqué publié jeudi qu'elles ont repoussé une attaque lancée par la milice terroriste Al-Daglo et ses mercenaires, avec un force de plus de (250) véhicules de combat, qui visait la région de Jabrat Al-Cheikh.

Les forces vaillantes ont repoussé l'attaque avec fermeté et maîtrise, infligeant à la milice de lourdes pertes en vies humaines et en matériel, forçant ses restes à prendre la fuite et les poursuivant jusqu'aux frontières de l'État de Darfour, affirmant une nouvelle fois que la détermination de nos forces ne faiblit pas face aux tentatives désespérées de la milice.

Les forces armées affirment que leurs opérations offensives se poursuivent avec détermination et constance, et qu'elles ne renonceront pas à accomplir leur devoir national tant qu'elles n'auront pas purifié l'ensemble du territoire national de la souillure de la milice terroriste, de leurs mercenaires et de leurs partisans, et rétabli la sécurité et la stabilité dans tout le pays.