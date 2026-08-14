Soudan: Le Premier ministre rencontre l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite

14 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, professeur Kamel Idris, a rencontré jeudi dans son bureau Son Excellence l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Soudan, Zaid bin Makhlad Al-Harbi, en présence du ministre des Affaires étrangères, ambassadeur Mohieddin Salem, et du secrétaire général du Conseil des ministres, M. Ali Mohamed Ali.

L'ambassadeur Zaid ben Makhlad a indiqué qu'il a transmis au Premier ministre les salutations de Son Altesse Royale le prince Mohamed ben Salman ben Abdelaziz, prince héritier et Premier ministre, ses voeux à la République du Soudan et à son peuple frère, pour que la sécurité, la stabilité, le progrès et la prospérité soient durables.

L'ambassadeur saoudien a souligné la profondeur des relations historiques et fraternelles étroites entre les deux pays, soulignant le souci du leadership saoudien de les renforcer et de les promouvoir à des horizons élargis, de manière à servir les intérêts communs des deux pays et des deux peuples frères.

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L'ambassadeur Zaid bin Makhlad a affirmé la fermeté de la position de l'Arabie saoudite soutenant la sécurité, la stabilité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan, son souci de préserver l'État soudanais et ses institutions nationales, soulignant le rejet par l'Arabie saoudite de toute pratique ou tentative susceptible de porter atteinte à l'unité du Soudan ou de menacer sa stabilité.

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