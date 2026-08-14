Sénégal: Ligue des champions CAF - Teungueth FC reçoit une subvention de 25 millions FCFA de la mairie de Rufisque

La Ville de Rufisque a officiellement remis, ce jeudi 13 août 2026, une subvention de 25 000 000 FCFA au Teungueth Football Club, destinée à accompagner le club dans sa participation à la Ligue des champions de la CAF 2026-2027.

La cérémonie de remise symbolique s'est tenue dans les locaux de la Mairie de Rufisque, en présence du Président de Teungueth FC Babacar Ndiaye et de ses collaborateurs. Un geste que le club a salué comme une marque forte de soutien de la part des autorités locales.

Dans son communiqué, Teungueth FC souligne qu'à travers cette contribution, « la Ville de Rufisque réaffirme son engagement aux côtés de Teungueth FC et témoigne de sa volonté de contribuer au rayonnement sportif de la ville sur la scène africaine ».

Le club a tenu à adresser ses remerciements à l'ensemble des autorités municipales impliquées dans cette initiative : « Teungueth FC adresse ses sincères remerciements à Monsieur le Maire Oumar Cissé, au Conseil municipal, ainsi qu'à l'ensemble de l'administration de la Ville de Rufisque, pour cette marque de confiance, de solidarité et de soutien. »

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Pour la direction du club, cet appui financier doit désormais se traduire sur le terrain. Teungueth FC affirme vouloir « faire de cet accompagnement un levier supplémentaire afin de représenter dignement Rufisque et le Sénégal dans cette prestigieuse compétition africaine ».

Le club rufisquois s'apprête ainsi à défendre les couleurs sénégalaises dans la plus prestigieuse compétition interclubs du continent, fort du soutien renouvelé de sa ville. Le communiqué se conclut sur une note fédératrice : « Ensemble, pour Rufisque. Ensemble, pour Teungueth FC. Ensemble, vers l'Afrique. »