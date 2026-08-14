Sénégal: New York - L'architecte sénégalais Cheikh Ngom à l'honneur au Museum of Modern Art

13 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

L'architecte sénégalais Cheikh Ngom (1935-2025) est à l'honneur au Museum of Modern Art (MoMA) de New York, à travers une exposition consacrée à son oeuvre, ouverte du 5 juillet 2026 au 2 janvier 2027.

Cette exposition met en lumière le parcours et l'oeuvre d'une figure majeure de l'architecture ouest-africaine de l'après-indépendance, dont les réalisations ont contribué à l'émergence d'un langage architectural moderne ancré dans les réalités culturelles et sociales du Sénégal.

Né en 1935 en Casamance, Cheikh Ngom est présenté comme le premier architecte sénégalais formé à l'université. Formé à Paris, où il obtient notamment des diplômes d'ingénieur, d'urbaniste et d'architecte, il revient au Sénégal après les indépendances pour participer à la construction du nouvel État.

Son oeuvre se caractérise par une volonté de concilier les principes de l'architecture moderne avec les traditions constructives, les réalités climatiques et les références culturelles africaines. Parmi ses réalisations figurent notamment l'extension de la Faculté de droit de l'Université de Dakar, la tour de la BCEAO à Dakar, achevée en 1979, ainsi que l'ensemble de logements de Grand Médine.

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L'architecte s'est également distingué par sa conception d'une architecture à dimension sociale, notamment à travers des projets de logements favorisant la vie communautaire et l'évolution progressive des habitations en fonction des besoins des familles.

Pour Abdou Sané, conseiller municipal de Ziguinchor, cette reconnaissance internationale constitue une fierté pour le Sénégal et particulièrement pour la Casamance, terre d'origine de l'architecte.

« Derrière cette exposition, c'est l'expertise de tout un continent qui est célébrée », souligne-t-il, estimant que Cheikh Ngom constitue « plus qu'une fierté nationale, une fierté planétaire ».

Il rappelle que l'une des rues de Ziguinchor porte déjà le nom de l'architecte et appelle à un hommage national à la hauteur de son parcours, de son influence et de sa notoriété.

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