Sénégal: SONACOS - Le nouveau Dg s'imprègne des réalités de l'Établissement industriel de Dakar

Le directeur général de la SONACOS SA, Cheikh Ahmeth Tidiane Guèye, a effectué jeudi sa première visite de terrain à l'Établissement industriel de Dakar, une démarche placée sous le signe de l'écoute, du dialogue et de l'immersion au coeur de l'outil industriel.

Depuis son installation, le nouveau directeur général a choisi d'aller à la rencontre des travailleurs et des équipes opérationnelles afin de mieux s'imprégner de leurs conditions de travail, de l'état des installations ainsi que des difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien.

Au cours de cette visite, il a parcouru les différentes unités de production, notamment celles dédiées au raffinage, au conditionnement et au stockage. Il s'est également rendu au garage, où se trouve l'atelier mécanique chargé notamment de la maintenance et de la réparation des équipements et machines.

Cette immersion a été l'occasion pour le directeur général d'échanger directement avec les travailleurs et de recueillir leurs préoccupations. Il a également rencontré les délégués du personnel, qui lui ont présenté leurs principales doléances.

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Cheikh Ahmeth Tidiane Guèye a assuré que ces préoccupations feraient l'objet d'un examen, en vue d'identifier les solutions envisageables, dans la limite des possibilités et des réalités de l'entreprise.

Un état des lieux de l'Établissement industriel de Dakar lui a également été présenté par le directeur de l'usine, Elhadji Malick Guèye. Cette présentation a permis au directeur général de disposer d'une première lecture des enjeux, contraintes et besoins liés au fonctionnement du site.