Sénégal: Trafic de kush et d'ecstasy - Trois individus arrêtés entre Keur Massar et Grand Mbao

Trois individus, dont un ressortissant étranger, ont été arrêtés à Keur Massar et Grand Mbao dans le cadre d'opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants, a-t-on appris de la Gendarmerie nationale.

La Brigade de recherches de Keur Massar a procédé, le 10 août, à l'interpellation de deux individus, l'un de nationalité sénégalaise et l'autre de nationalité étrangère, soupçonnés d'association de malfaiteurs et de trafic international de drogue.

L'opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement faisant état d'un trafic international de stupéfiants impliquant des ressortissants étrangers dans les secteurs de Keur Massar, Grand Mbao, Keur Mbaye Fall et Zac Mbao.

Un dispositif de surveillance mis en place par les enquêteurs a permis d'interpeller, à Keur Mbaye Fall, un ressortissant sénégalais qui se déplaçait à bord d'une moto Jakarta. La fouille effectuée sur lui a conduit à la découverte de 41 sachets de kush.

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Les investigations ont ensuite permis d'interpeller son principal fournisseur présumé, un ressortissant étranger, également à bord d'une moto Jakarta.

Dans la même dynamique, le Groupe de lutte antidrogue (GLAD) de la Gendarmerie nationale a mené une opération dans le secteur de Grand Mbao, dans la nuit du 11 au 12 août. Cette intervention a permis l'arrestation d'un ressortissant sénégalais en possession de 34 pièces d'ecstasy.

Au total, trois individus, dont un ressortissant étranger, ont été arrêtés au cours de ces opérations. Les forces de sécurité ont saisi 41 sachets de kush, 34 pièces d'ecstasy ainsi que deux motos Jakarta.